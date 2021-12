Eitan è tornato in Italia : in viaggio verso la sua nuova vita

Dopo 84 giorni in Israele, per quella che la sua famiglia ha descritto come una lunga vacanza,in. Poco dopo le 19 (ora locale, le 18 in), il bambino di 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, con la zia Aya Biran Nirko, il marito Or e i cugini sono partiti dall'aeroporto Ben Gurion . a Tel Aviv. È atterrato intorno alle 10 di notte all'aeroporto di Orio al Serio. E poi, dopo la tragedia del Mottarone e il rapimento del nonno, tornerà quasi alla normalità.

"Eitan torna a casa di sua zia, accanto alla casa dove è cresciuto da quando aveva un mese - la casa dei suoi genitori defunti - anche vicino alla casa dei nonni di suo padre, che lì aspettano il suo ritorno", hanno detto. una nota agli avvocati della famiglia Biran. All'aeroporto di Tel Aviv, le procedure per la restituzione dei passaporti e per garantire un passaggio agevole, veloce e sicuro al gate e al controllo delle frontiere sono state supervisionate a distanza dagli avvocati della famiglia Biran, Shmuel Moran e Avi Chimi. Ora il ragazzo, dopo un'aspra battaglia legale in Israele, potrà tornare «alla sua routine, a tutti i suoi contesti medici, terapeutici ed educativi, agli amici del quartiere e alla scuola, alla comunità in cui è cresciuto». ." di sopra, e il suo adorato gatto Oliver».

