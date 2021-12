Lo studente della Columbia University Davide Giri ucciso a New York

, 30 anni, è statola scorsa notte con una coltellata all'addome ad Harlem, New. L'aggressore è Vincent Pinkney, 25 anni, della gang di Everybody Killas (Evk). Il ragazzo è stato arrestato poco dopo le 23 a Central Park., unoitaliano di 30 anni, è stato assassinato la scorsa notte ad Harlem,. Loitaliano era originario di Alba ed era iscritto alladal 2016. Vincent Pinkney, 25 anni, arrestato poco dopo l'omicidio nei pressi di Central Park, lo ha

Secondo il New York Times, Giri è stato pugnalato all'addome e ha riportato ferite molto gravi che gli sono costate la vita. Nonostante la corsa disperata al Mount Sinai Morningside Hospital, non c'era niente da fare per il trentenne; Ad Harlem il 25enne avrebbe ferito anche un'altra persona, probabilmente un turista italiano che non è in pericolo di morte. Al momento della sua cattura, minacciava una terza persona con un coltello. Pinkney avrebbe colpito Giri mentre lo studente stava tornando a casa dopo una partita di calcio con la sua squadra, il NY International FC. Dopo una specializzazione alla Tongj University di Shanghai, ha deciso di conseguire un master in ingegneria elettronica presso il Politecnico e un master presso l'Università dell'Illinois a Chicago. A partire dal 2016 si è iscritto alla Columbia University, dove ha ricoperto anche il ruolo di assistant professor. Voleva approfondire gli studi di filosofia e design applicati alla scienza e dal 2016 risiede a New York. Davide Giri viveva nel campus della New York University, nella stanza 467 del Computer Since Building.

"Questa notizia è inspiegabilmente triste e inquietante. L'università è in contatto con il dipartimento di polizia di New York per ulteriori informazioni sull'attacco", ha affermato il presidente della Columbia University Lee Bollinger. “Sono momenti in cui dobbiamo essere comunità - ha proseguito in una nota indirizzata agli studenti - e per questo li incoraggio a conoscerli e a sostenerli. L'Università li accompagnerà”.

Si chiama Vincent Pikney, il 25enne arrestato per l'omicidio di Davide Giri. Il ragazzo è stato arrestato almeno 11 volte dal 2012 per rapine e altri reati. L'accoltellamento dello studente italiano è avvenuto a un isolato da Morningside Park, dove Tessa Majors, una studentessa della Barnard University, era già stata accoltellata nel 2019. Secondo gli investigatori, il 25enne era un membro della gang di Everybody Killas (Evk). Il ragazzo ucciso viveva a New York dal 2016. Si era stabilito nella città americana dopo aver girato il mondo per motivi di studio. Il 30enne è originario di Alba e si è distinto per l'attività di volontariato che ha svolto con la parrocchia di Santa Margherita a Mussotto, in provincia di Cuneo.

