For Honor Stagione 3 Tempest disponibile il 9 settembre

Latempesta sta arrivando. I guerrieri di Heathmoor si stanno preparandoa ciò che troveranno nella nuova stagione.

Ubisoftannuncia che For Honor Anno 5 Stagione 3 Tempest sarà disponibiledal 9 settembre. Un evento speciale avrà luogo più avanti nellastagione insieme al ritorno dei Giochidella Coalizione.

Tempestintrodurrà violente piogge torrenziali e venti ciclonici dopo unperiodo d’intensa siccità avvenuto in Anno 5 Stagione 2 Mirage.Quando i guerrieri di Heathmoor hanno chiesto l’acqua non siaspettavano che le divinità rispondessero in questo modo. Oraimmense mareggiate spazzano i villaggi e i porti di Heathmoor lungola costa.

Dal9 fino al 30 settembre, ci sarà un evento di lancio a tempolimitato: Storm Tides. Durante questo evento, potrai giocare con ilFree Event Pass e ottenere l’accesso a molte ricompense come unnuovo Outfit Battaglia, un Effetto e un Ornamento. Durante l’eventosarà possibile anche saccheggiare nuove armi.

Per9,99 €, potrai acquistare il Battle Pass che comprende contenutipremium tra cui: Outfit Battaglia, Ornamento, Esecuzione, Podio edEffetti. Inoltre, per questa stagione, tutti gli eroi riceveranno un’unicaesecuzione disponibile per 7000 Steel. Dopol’aggiornamento Terreni di Prova dell’ultima stagione, imiglioramenti a Orochi, Razziatore, Selezione Opzioni e altrielementi di combattimento saranno aggiunti al gioco in base aifeedback dei giocatori.



Dal 16 al 30 settembre cisarà una nuova fase dei Terreni di Prova. Il focus sarà una secondamodifica sullo Shinobi rispetto alla fase precedente così comemiglioramenti nella Modalità Dominio. I cambiamenti per Dominiocomprenderanno velocità di cattura, hard point, tracking, e altrimiglioramenti dell’IU.

Piùavanti nella stagione, potrai anche provare l’evento Ira delJormungandr, che riporterà nel gioco ricompense e armi originali.

NelTU2, torneranno anche i Giochi della Coalizione. Questa volta avraila possibilità di giocare nella modalità Araldi dei Chimera dovepotrai dimostrare il tuo valore a Daubeny. Le ricompense comprendonoun Outfit Battaglia e un Ornamento.

Conpiù di 25 milioni di giocatori, For Honor è disponibile perPlayStation ® 4,Xbox One family e Windows PC, su Ubisoft+, il servizio diabbonamento di Ubisoft. For Honor può essere giocato suPlayStation ® 5e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità.





