The Sims 4 e Stefan Cooke lanciano nuovi look

The Sims e Stefan Cooke e i nuovi look con il Kit Modern Menswear

Electronic Arts e Maxis hanno rivelato oggi il Kit Modern Menswear di The Sims 4, il nuovo fashion kit per i giocatori che vogliono espandere lo stile dei loro Sims e la loro creatività, disponibile il 2 dicembre su PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Per consentire ai giocatori di trovare nuovi ed espressivi percorsi alla scoperta di se stessi, e per mantenere la promessa di fornire opzioni di abbigliamento maschile più contemporaneo, The Sims ha collaborato con il British Fashion Council e con lo stilista londinese Stefan Cooke e il partner Jake Burt per creare una collezione di look nel gioco che, proprio come la loro premiata etichetta - che prende il nome da Cooke - si estende oltre i confini dello stile tradizionale e ridefinisce l'abbigliamento maschile.

I Simmers attenti alla moda possono ridefinire i classici con il Kit Modern Menswear di The Sims 4, che include 23 nuovi pezzi di creazioni simulate delle collezioni reali di Stefan Cooke, con punti fermi del guardaroba alla moda che eleveranno gli armadi dei propri Sims con forme, tessuti e modelli reimmaginati che portano gli outfit quotidiani da ordinari a straordinari. Ci sono giacche, pantaloni, abiti e scarpe, oltre ad alcuni dei pezzi preferiti dagli stilisti, tra cui il cappotto di lana Varsity di Stefan Cooke con gonna, un design che racchiude perfettamente l'evoluzione dell'abbigliamento maschile moderno.

Il franchise di The Sims ha una lunga storia di dare ai giocatori una destinazione creativa per esprimere se stessi attraverso la moda, più recentemente con il lancio di Fashion Street Kit e Incheon Arrivals Kit, che hanno introdotto stili moderni e globali ispirati alle mode all'avanguardia di Mumbai e Seul. The Sims 4 ha anche collaborato in precedenza con Gucci per la loro campagna di moda "Off the Grid" e ha collaborato con Moschino per produrre una capsule collection di articoli di moda ready-to-wear ispirati al gioco.

