Apex Legends: Evento Reveal Collezione Predoni

Evento Collezione Predoni - I giocatori possono sbloccare cosmetici leggendari limitati all'evento per Valkyrie, Loba, Revenant, Bloodhound, Pathfinder, Wattson e Wraith - tutti progettati per far emergere il pirata nascosto in ogni leggenda. Ogni skin Leggendaria ha un'arma complementare nella collezione o nella traccia dei premi. Non solo i giocatori avranno la possibilità di guadagnare 1.600 punti al giorno con le sfide che si aggiornano quotidianamente, ma incontreranno anche sfide stretch che premiano quattro distintivi unici se completate durante l'evento. Tutte queste sfide sono anche cumulabili con il Pass Battaglia, quindi i giocatori possono completarne più di una in una volta.