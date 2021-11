Variante Omicron Campania : Era vaccinato con due dosi

Una sequenza riconducibile alla nuova Variante Omicron del Coronavirus è stata individuata in un cittadino campano, vaccinato con due dosi, sbarcato pochi giorni fa a Malpensa dal Mozambico. L'italiano 'paziente zero', professionista dipendente di un'azienda internazionale, è stato sottoposto a tampone quando è stato espulso all'aeroporto lombardo.

Successivamente il test è risultato positivo al Covid e il recente allarme sui viaggiatori di ritorno dall'Africa australe ha acceso i riflettori sul loro caso, avviando un riscontro più approfondito anche sui familiari conviventi, residenti in Campania. Il laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnosi di bioemergenza dell'ospedale Sacco di Milano ha così sequenziato la nuova Variante. Sono stati trovati sintomi lievi.

Inasprito intanto il ministero della Salute, che il giorno dopo aver bloccato i voli da 7 Paesi dell'Africa meridionale, ha esortato le regioni a rafforzare il monitoraggio dei passeggeri in arrivo dalle zone a rischio. Serve di più per il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che ha chiesto "immediate misure di controllo delle frontiere e valutare altre opzioni per contenere i flussi verso l'Italia". Sono stati richiesti anche i nomi delle liste di imbarco dei residenti nella regione di Fiumicino sbarcati a Fiumicino negli ultimi 15 giorni dalle aree riservate, al fine di riportarli sotto controllo. In Italia, il Ministero della Salute raccomanda alle Regioni di rafforzare e monitorare il follow-up e il sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da Paesi, o in caso di focolai, caratterizzati da un aumento rapido e anomalo dei casi.

Il paziente campano positivo, il suo nucleo familiare di cinque persone e tutti i suoi contatti sono stati immediatamente posti in isolamento prudenziale. Sono sano; Allertati i laboratori campani che stanno già lavorando per ottenere risultati genomici. Al momento non sono stati individuati contatti umani positivi in ??Lombardia.

Dopo Belgio, Germania e Inghilterra, la temuta Variante sudafricana Omicron si è infiltrata anche in Italia. L'Inghilterra, ha annunciato il primo ministro Boris Johnson, introdurrà test molecolari obbligatori e quarantena per chi arriva.

Vedremo se l'esempio sarà seguito dai paesi europei. Va tenuto presente che i viaggiatori possono raggiungere il territorio europeo da zone a rischio attraverso 'triangolazioni' con altri Paesi non soggetti al blocco dei voli. Per questo è scattato l'allarme anche per l'Italia e gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera dipendenti dal Ministero della Salute (Usmaf) hanno inviato una nota di raccomandazione ai vettori, aeroportuali e corpi di volo affinché possano monitorare l'intero raccolta e corretto. del modulo Digital Passenger Locator, ovvero i moduli per fornire informazioni sulla provenienza dei viaggiatori negli ultimi 14 giorni. Con l'obiettivo di individuare gli arrivi dal Sudafrica che sono transitati per altri aeroporti dopo il blocco dei voli iniziato ieri. Il Ministero della Salute ha inoltre inviato una circolare alle Regioni per invitarle a rafforzare e monitorare le attività di follow-up e sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da Paesi o in caso di focolai caratterizzati da un rapido e anomalo aumento dei casi e della fasi precoci e precoci Applicare scrupolosamente le misure di quarantena e isolamento già previste per la Variante Delta. E le Regioni si stanno già muovendo. “La fase di recupero della nuova Variante è iniziata. Sono stati rafforzati i controlli negli aeroporti, nei porti e nelle stazioni ferroviarie”, ha affermato l'assessore alla Salute del Lazio Alessio D'Amato. "I tamponi - ha aggiunto - vengono inviati come campione allo Spallanzani per essere analizzati". Anche la Lombardia è in azione.

L'obiettivo, ha spiegato Letizia Moratti, vicepresidente dell'Assessore al Welfare della Regione Lombardia, «è di avere una sequenza delle nuove varianti e, nell'eventualità, di avere un contact tracing molto puntuale, di tutte le azioni che stiamo fare e che fare anche con questa Variante, che sembra essere molto più contagiosa delle precedenti e quindi bisogna mantenere la soglia di attenzione molto alta e attendere maggiori informazioni dal mondo scientifico”. La Regione Campania, ha affermato il governatore Vincenzo De Luca", ha prontamente adottato tutte le misure precauzionali e il virus viene sequenziato per verificarne con certezza la natura. "Intanto la Farnesina si è attivata per aiutare i connazionali che sono rimasti bloccati nelle nazioni africane "isolate".

