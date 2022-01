Covid, dati vicini a prima ondata : Omicron variante dominante

"Quasi 20.000 ricoverati, 'con' o 'per'-19, numero non lontano dai 25.000 dello tsunami della" in Area medica. Anche se molti ricoveri sono per altre patologie, ciò "non allenta la pressione sugli ospedali". Così la Federazione internisti ospedalieri (Fadoi). L'impatto "sui reparti è comunque devastante", dice il presidente, Manfellotto. Il 57% dei ricoverati per"non è vaccinato in oltre il 60% dei casi" e ha "tra i 41 e i 60 anni nel 43%". Il quadro clinico è di "media gravità nel 79% dei casi e 'severo' nel 7%".

Omicron è diventata la variante dominante in Ue. Lo afferma il Centro europeo prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc) nel report settimanale. "La categoria di trasmissione di Omicron nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo è cambiata da 'di comunità' a 'dominante', a seguito dei dati di sorveglianza e dei report nazionali", scrive l'Ecdc parlando di una "prevalenza aggregata del 78%" di Omicron, che è "ormai dominante nella maggioranza dei Paesi Ue e dello Spazio economico europeo".

Intanto il presidente Mattarella, ha firmato il dl "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del presidente Repubblica". I grandi elettori "positivi" potranno arrivare a Roma con mezzo proprio o sanitario, potranno recarsi esclusivamente in Parlamento per votare, nell'area predisposta nel garage della Camera, e dovranno fare subito rientro nel domicilio, residenza o luogo preposto. Banditi contatti al di fuori dei funzionari, e dei segretari d'Aula presenti al voto

