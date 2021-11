GTA Online: questa settimana Statua di pantera diretta verso Cayo Perico

Ritorno di Salti di rigore di gruppo e Top Fun, in più 500.000 GTA$ in regalo, sconti del Black Friday e altro ancora

Per finire in bellezza il mese dei bonus sui Colpi, abbiamo scelto un vero paradiso tropicale, quello di The Cayo Perico Heist. Completando una missione preliminare di The Cayo Perico Heist riceverai gli occhiali Luminosi arancioni, e fonti molto affidabili ci hanno informato che El Rubio sta cercando di nascondere una statua di pantera incastonata di gemme nella sua cassaforte. Di conseguenza, questa settimana, coloro che intraprenderanno The Cayo Perico Heist troveranno la statua di pantera come obiettivo principale nel loro primo playthrough.

Esamina i filmati delle telecamere di sicurezza per provare a svignartela con un bel malloppo. Oltre al bottino, sappi che completando il colpo conclusivo di The Cayo Perico Heist entro il 1° dicembre riceverai la maschera Teschio luminoso arancione.

Questa settimana tornano Salti di rigore di gruppo, Top Fun, Comitato di benvenuto e Ammazzaerba

Questa settimana, paracadutati verso la gloria! Salti di rigore di gruppo, Top Fun, Comitato di benvenuto e Ammazzaerba tornano in GTA Online. I più astuti e abili riceveranno GTA$ e RP doppi spingendo gli avversari verso la distruzione in Salti di rigore di gruppo per tutta la settimana.

TA$ e RP doppi in Skontro tra Kart armati

Guidare un go-kart è un ottimo modo per migliorare la circolazione, aumentare l'adrenalina e fare a pezzi la tua colonna vertebrale in un incidente assurdo... Ma usare dei go-kart potrebbe anche essere molto più di un modo per rompere il ghiaccio tra colleghi durante un evento di team building, se solo le persone imparassero ad apprezzare la bellezza del caos.

Per esempio, dotare di armi una flotta di Dinka e avere potenziamenti sparsi per la mappa in Skontro tra Kart armati massimizza la confusione e le ricompense, che saranno doppie per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di Vita da super yacht

Il capitano Brendan Darcy ha bisogno di aiuto: che si tratti di proteggere la tua villa galleggiante da aggressori armati, di spegnere gli incendi al country club, o di fare qualche sano recupero in mare, lo skipper ti offrirà GTA$ e RP doppi per ricompensarti per l’aiuto e l’esperienza in tutte le missioni di Vita da super yacht.

Bonus da 500.000 GTA$





La stagione dei regali sta arrivando: goditi un bonus speciale da 500.000 GTA$! Gioca a GTA Online in qualsiasi momento questa settimana e lo riceverai sul tuo conto presso la Maze Bank entro 72 ore dall’accesso dopo il 2 dicembre.

Ottieni la maglietta Still Slipping Friend

Dimostra di non essere un fan dell’ultima ora. Fai sapere a tutti che ascoltavi Still Slipping da quando Joy Orbison faticava ancora a trasmettere oltre Mirror Park. Chi gioca in qualunque momento questa settimana riceverà la maglietta Still Slipping Friend gratis. Portarla è come indossare il meglio del meglio a una festa.

Sfida del veicolo trofeo della settimana: Annis ZR350

Il veicolo trofeo di questa settimana è l'Annis ZR350, che puoi ammirare sullo Slamtruck nel cuore dell'Autoraduno di LS. Per ottenerla, i piloti dovranno posizionarsi tra i primi 5 nella serie di inseguimenti per 4 giorni consecutivi.

Passa dall’area di prova per provare la Karin Calico GTF, la Pfister Comet S2 e la Vapid Dominator ASP

Se cerchi una nuova auto, passa dall'area di prova per fare un giro sulla Karin Calico GTF, sulla Pfister Comet S2 e sulla Vapid Dominator ASP e competere con i tuoi pari in una Corsa ai checkpoint, o gareggiare contro il tempo in una Prova a tempo. Puoi sempre limitarti a far partire il motore e a vedere cosa si prova: la scelta è solo tua.This Week on the Podium: The Grotti Visione

Stop by the lobby of The Diamond Casino and Resort any time this week to give the Lucky Wheel its daily spin and walk away with GTA$, RP, clothing, snacks, mystery prizes and a shot at the keys to the Grotti Visione slowly rotating over on the podium, striking terror into all the hearts of the all the vehicles parked in the lot outside.





Veicolo da primo premio della settimana: Grotti Visione

Questa settimana, fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, snack, premi misteriosi e avere la possibilità di accaparrarti la Grotti Visione, che ruota lentamente sul podio ed è in grado di terrorizzare i proprietari di tutti gli altri veicoli parcheggiati all’esterno.

SCONTI

È il momento perfetto per acquistare il sottomarino nucleare dismesso che avevi addocchiato da un po': il Kosatka e le relative modifiche e migliorie sono scontati del 35% per aiutarti a prepararti per le schermaglie di Cayo Perico.

I go-kart ti fanno battere il cuore? Metti le mani su un piccolo volante questa settimana: le Dinka Veto Classic e Modern sono scontate del 40%. Ci sono anche altri veicoli, armati e non, pronti ad aiutarti nei colpi.

Barca di pattuglia Kurtz 31: 40% di sconto

Sparrow: 40% di sconto

Kraken Avisa: 40% di sconto

Dinghy armato: 40% di sconto

Vapid Slamtruck: 40% di sconto

Black Friday - Offerte

L'unica cosa più tradizionale dei litigi a tavola, durante il giorno del Ringraziamento, sono le levatacce all’alba per approfittare delle offerte del Black Friday. Per celebrare questo rituale americano basato sull’invasione di massa dei centri commerciali abbiamo una selezione di veicoli in offerta in GTA Online dal 26 al 29 novembre, oltre a uno sconto del 40% su Super yacht e relative migliorie, ristrutturazioni e modifiche.

Karin Calico GTF – 40% off

Grotti X80 Proto – 50% off.

RO-86 Alkonost – 50% off

Imponte Deluxo – 50% off

Declasse Scramjet – 50% off

Mammoth Avenger – 50% off

Ocelot Stromberg – 50% off

Pegassi Toreador – 50% off

Pegassi Oppressor – 50% off

Pegassi Oppressor Mk II – 50% off

Buckingham Luxor/Luxor Deluxe – 50% off





VANTAGGI Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.



Altre News per: onlinequestasettimanastatuapanteradirettaverso