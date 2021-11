I migliori sistemi di allarme per la sicurezza domestica per appartamenti

Sebbene la maggior parte delle persone non pensi agli appartamenti quando sentono parlare di furti e invasioni in casa, hanno l'86 percento di probabilità in più di essere derubati rispetto alle case unifamiliari. Ciò sottolinea l'importanza di investire in sistemi di sicurezza domestica che dissuaderanno ladri e scassinatori, avvisando anche le autorità in caso di incursione.

Che cos'è un sistema di sicurezza domestica?

Un sistema di sicurezza domestica è un insieme di dispositivi tecnologici che lavorano insieme per proteggere i residenti di un appartamento da intrusi e rapinatori. Sono spesso inclusi un pannello o un sistema di controllo centrale, oltre a diversi sensori, videocamere, allarmi e opzioni di monitoraggio remoto.

Molti sistemi di sicurezza domestica possono persino notificare alla polizia e/o alla sicurezza privata che un intruso è entrato nei locali, consentendo loro di inviare qualcuno a indagare. Mentre i classici pacchetti di apparecchiature di sicurezza una volta erano cablati, la maggior parte delle apparecchiature di sicurezza oggi è wireless, rendendo l'installazione e la rimozione notevolmente più facili e veloci.

Perché dovresti acquistare un sistema di sicurezza domestica per il tuo appartamento?

Un sistema di sicurezza domestica fornisce la garanzia che, in caso di evento imprevisto, la propria proprietà sarà al sicuro e i suoi residenti saranno al sicuro. Aiuta nella prevenzione di effrazioni e furti, oltre a informare gli affittuari di incendi, perdite d'acqua e attività sospette.

Un forte sistema di sicurezza domestica funge da deterrente per gli aspiranti criminali che contemplano un'irruzione poiché rende il crimine più difficile da eseguire.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Le telecamere di sicurezza interne possono essere utilizzate per osservare l'attività dei bambini in un'altra stanza, nonché per tenere d'occhio babysitter e dog sitter.

Hai bisogno di un sistema di sicurezza se hai l'assicurazione del locatario?

L'assicurazione del locatario copre i danni alla proprietà causati dall'utente o da altri, nonché le perdite causate da furto, incendio e altri disastri. L'assicurazione del tuo affittuario dovrebbe coprire il costo della sostituzione degli effetti personali se qualcuno irrompe nella tua unità e li prende.

Tuttavia, avere sia un sistema di allarme che un'adeguata assicurazione del locatario è un'idea intelligente perché nessuno dei due offre una sicurezza completa. Danni accidentali o incendi non sono coperti da un sistema di sicurezza. La copertura assicurativa di un affittuario non ti proteggerà dal furto, ma dovrebbe coprire le spese di sostituzione dei tuoi effetti personali.

Infine, tieni presente che gli oggetti che non possono essere sostituiti, come gli oggetti di valore sentimentale, possono essere rubati dai ladri. Hanno la capacità di prendere scartoffie o documenti critici, che potrebbero portare a furto di identità o frode. Ecco perché avere un'assicurazione e un sistema di sicurezza domestica sono così importanti.

Quali sono le caratteristiche chiave da cercare in un sistema di sicurezza domestica?

Ci sono una miriade di fornitori di sistemi di sicurezza domestica sul mercato, così come un numero quasi infinito di possibilità personalizzabili. Di conseguenza, capire cosa ha più senso in base a obiettivi, requisiti e preferenze personali può essere difficile. Ecco alcuni aspetti cruciali a cui pensare quando valuti le tue alternative.

Apparecchiature wireless

Sebbene siano disponibili sistemi di sicurezza cablati e wireless, rilevatori di incendio senza fili sono ideali anche per gli appartamenti grazie alla loro facilità di installazione e maggiore sicurezza. Inoltre, la maggior parte dei sistemi Wi-Fi non richiede un'installazione professionale e include funzionalità come la videosorveglianza dal vivo tramite un'app per smartphone, nonché il controllo remoto di serrature, termostati e illuminazione. Sensori e telecamere possono anche essere riposizionati e riposizionati più facilmente con la tecnologia wireless.

Compatibilità

Cerca sistemi di sicurezza che funzionino con un'ampia gamma di dispositivi e marche. I dispositivi domestici intelligenti come Google, Amazon e Nest utilizzano tutti la tecnologia di comunicazione wireless Z-Wave. Queste tecnologie semplificano l'aggiunta di nuove apparecchiature a una rete esistente di dispositivi senza essere limitate a un singolo produttore.

Contratti

Mentre alcune agenzie di sicurezza offrono solo contratti a lungo termine di due anni o più, è meglio evitarli se possibile. La tecnologia è in continua evoluzione e, a seconda di quanto tempo rimane sul contratto, le spese di cancellazione potrebbero aumentare rapidamente. Cerca i sistemi che possono essere acquistati senza impegno anticipato o che ti consentono di interrompere il servizio in qualsiasi momento. Cerca soluzioni di sicurezza che consentano ai consumatori di mantenere le loro apparecchiature esistenti mentre, se lo desiderano, cambiano provider di monitoraggio professionale.

Costi

Quando si valutano le spese dei sistemi di sicurezza domestica, sommare sempre le spese di installazione, attrezzatura e monitoraggio nel corso del contratto. Tieni presente che le società di sicurezza forniscono vari livelli di monitoraggio, apparecchiature, funzionalità e servizio clienti durante il calcolo del costo totale. Potrebbe valere la pena pagare un prezzo mensile più elevato per garantire che la società di sicurezza risponda rapidamente quando necessario.

Installazione

Le spese di installazione anticipate erano una delle ragioni per cui i sistemi di sicurezza domestica erano così costosi in passato. Prima dell'adozione diffusa dei sistemi di sicurezza wireless, era necessario un tecnico qualificato per installare il sistema di sicurezza e cablare correttamente i componenti. Come affittuario, è meglio ottenere un sistema di sicurezza domestica con installazione fai-da-te piuttosto che un'installazione professionale, che ti farà risparmiare denaro a lungo termine. Anche i clienti non tecnici possono configurare i loro nuovi sistemi di sicurezza domestica con l'aiuto dei tutorial e del supporto della maggior parte delle aziende. L'installazione autonoma di un sistema di sicurezza domestica può richiedere anche mezz'ora.

Dotazioni e caratteristiche

Mentre l'attrezzatura necessaria per un appartamento varia a seconda delle sue dimensioni, tieni presente il numero di porte e finestre e se l'appartamento è accessibile da terra. Un pannello di controllo, sensori di movimento, sensori di apertura di porte e finestre, sensori di temperatura e allarmi sono tra i componenti essenziali.

Fare attenzione a leggere anche la stampa fine. L'azienda, ad esempio, fornisce una garanzia di rimborso o sostituisce le apparecchiature rotte? Riacquistano l'attrezzatura alla fine di un contratto a lungo termine?

Monitoraggio

Scegli un'azienda che disponga di un proprio centro di monitoraggio piuttosto che uno che è in outsourcing. Considera il tempo di risposta medio dell'azienda di sicurezza e confrontalo con la media del settore. Nella maggior parte dei casi, le migliori aziende risponderanno entro 5-10 secondi.

