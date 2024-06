Stitch Day: i migliori accessori dedicati all'iconico alieno!

Il 26 giugno si celebra lo Stitch Day, la giornata dedicata all'iconico alieno Disney, apparso per la prima volta nel film animato del 2002. La data è il risultato di una simpatica coincidenza numerica derivata dall'esperimento 626, ovvero il codice che identifica Stitch. Funko per celebrarlo, presenta i nuovi Funko Pop! dedicati all'amato alieno. Sono perfetti per aggiungere un pizzico di dolcezza alle collezioni di tutti i fan! Loungefly invece propone la nuova linea di accessori dedicati a Stitch. Dai pratici zainetti alle tote bag, gli appassionati potranno portare sempre con sé l'amato personaggio.