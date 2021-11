ASUS annuncia TUF Gaming Capture Box

Il dispositivo compatto e facile da usare offre streaming di livello professionale per gamer su console e PC

PUNTI CHIAVE

· Passthrough video fino a 4K HDR a 60 Hz e offload fino a 4K a 30 Hz per immagini livestream di alta qualità.

· La compatibilità certificata con OBS Studio garantisce un utilizzo ottimale con un'ampia varietà di piattaforme di streaming.

· Le connessioni per il controller e le cuffie consentono di condividere con il pubblico anche le comunicazioni del team.

ASUS ha annunciato TUF Gaming Capture Box CU4K30, uno strumento di streaming di livello professionale per console e PC che consente ai gamer di trasmettere il proprio gameplay online. Con la possibilità di riprodurre immediatamente una sessione su Twitch, YouTube o Facebook, TUF Gaming Capture Box è un modo potente, affidabile e semplice per condividere con il mondo il gameplay dal vivo e salvare i momenti migliori da riguardare in seguito.

Plug and Play

L'utilizzo di più applicazioni di streaming, e la necessità di regolare ciascuna di esse in modo opportuno, penalizza l'esperienza di gioco. TUF Gaming Capture Box risolve questo problema con la compatibilità USB Video Class (UVC). I giocatori possono semplicemente collegare il dispositivo a qualsiasi PC con una porta USB 3.2 Gen 1 per iniziare immediatamente a utilizzare l'uscita per lo streaming e la funzione di registrazione attraverso il software preferito, senza bisogno di driver o software aggiuntivi.

TUF Gaming Capture Box è certificato per l'uso con Open Broadcaster Software (OBS) Studio e può essere utilizzato anche come sorgente all'interno di Xsplit Gamecaster, Streamlabs OBS e quasi tutte le altre applicazioni di streaming che possono accettare una sorgente video. Utilizzando l'interfaccia USB 3.2 Gen 1, Capture Box può trasferire video SDR 4K non compressi fino a 30 fps, video 2K a 60 fps o video 1080p a 120 fps. I gamer possono anche collegare una fotocamera mirrorless o DSLR all'ingresso del Capture Box per creare istantaneamente una webcam in alta qualità.

L’input lag è l'ultima cosa a cui i giocatori dovrebbero pensare, quindi TUF Gaming Capture Box è stato progettato per integrarsi perfettamente al sistema di qualsiasi gamer. Utilizzando HDMI 2.0, passa attraverso segnali 4K fino a 60 Hz, segnali 2K fino a 144 Hz e segnali 1080p fino a 240 Hz in modo che i giocatori possano continuare a godersi l'uscita della console o del PC sul monitor gaming ad alta frequenza di aggiornamento, senza incappare alcun input lag.

Se una sorgente in ingresso può generare contenuti HDR, TUF Gaming Capture Box trasmetterà quei segnali a un display compatibile per mantenere la piena coerenza e immersione, anche mentre trasferisce i contenuti SDR a un PC collegato per lo streaming e la registrazione. Il passthrough HDR funziona con tutte le risoluzioni passthrough e le frequenze di aggiornamento del dispositivo.

Fresco e reattivo

In linea con il suo DNA TUF Gaming, Capture Box è un'unità compatta all-in-one raffreddata passivamente attraverso la sua resistente scocca in lega. Poiché non c'è una ventola all'interno, il dispositivo non dispone di parti mobili, il che migliora l'affidabilità nel tempo e mantiene il rumore nell’ambiente di gioco il più basso possibile. TUF Gaming Capture Box può anche essere inserito in uno zaino o in una borsa fotografica senza aggiungere ingombro significativo.

Una barra luminosa a LED RGB sul pannello anteriore di Capture Box, oltre a migliorarne l’estetica rendendola più accattivante, fornisce una visualizzazione immediata dello stato di funzionamento dell'unità utilizzando colori e animazioni facilmente identificabili. Ad esempio, uno spettro arcobaleno indica che la registrazione è attiva e in esecuzione, mentre un indicatore giallo lampeggiante avverte che il segnale di ingresso HDMI è stato interrotto. Grazie a questi indicatori colorati, i gamer possono intervenire rapidamente in caso di problemi quando sono live.

Parte della festa

Per semplificare ulteriormente le esperienze di acquisizione e streaming, TUF Gaming Capture Box semplifica il coinvolgimento degli spettatori nelle chat di gruppo. Basta semplicemente collegare un auricolare a quattro pin cablato all'ingresso audio su Capture Box ed utilizzare il cavo maschio-maschio (incluso nel dispositivo) con l'ingresso audio del controller della console. Questo permetterà a Capture Box di trasmettere in modo automatico l'audio dalle chat di gruppo e dalle cuffie al PC connesso per lo streaming e la registrazione. Gli spettatori della live si sentiranno così parte della festa.

Per garantire che TUF Gaming Capture Box sia pronto per l'uso, sono inclusi tutti i cavi necessari per video, audio e dati. ASUS ha reso facile e immediato l'utilizzo del dispositivo dotandolo di un cavo HDMI di alta qualità per l'ingresso video, un cavo maschio-maschio da 3,5 mm per l'uscita audio da un controller della console e un cavo USB da tipo C a tipo A (con un adattatore da tipo A a tipo C incluso).

PREZZI E DISPONIBILITÀ

TUF Gaming Capture Box CU4K30

è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di199€ IVA inclusa.





