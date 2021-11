Il Black Friday arriva sul Microsoft Store

In occasione del Black Friday, il Microsoft Store annuncia una serie di offerte imperdibili per gli amanti dello shopping, della tecnologia e per tutti coloro che non vogliono farsi trovare impreparati con i regali di Natale! Da oggi e fino al 28 novembre, saranno disponibili sul Microsoft Store sconti fino al 50% sui prodotti Xbox, Surface e per la prima volta anche su Office.

Per chi ha intenzione di sostituire il proprio PC approfittando dei ribassi del Black Friday, lo store di Microsoft propone una serie di offerte adatte davvero a tutti. Impossibile resistere! Gli sconti sui dispositivi Surface comprendono:

Per chi è orientato a un prodotto versatile e potente ed è alla ricerca di un 2-in-1 adatto a ogni esigenza, con un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa, il Microsoft Store propone l' offerta Black Friday Surface Pro 7+ , con uno sconto del 29%. L’offerta comprende Surface Pro 7+ con configurazione Intel Core i5 da 128GB e sconti sulla Type Cover nera.

Fino a 500€ di sconto sulla gamma Surface Pro 7 , incluse le configurazioni Intel Core i7, in offerta a partire da soli 669€ invece di 919€. Disponibile n ei colori platino o nero, Surface Pro 7 è il dispositivo u ltraleggero dotato di un processore Intel® Core™ di serie laptop, una batteria di lunga durata e webcam HD.

Per distinguersi nelle videocall, Surface Laptop 4 è l’alleato perfetto grazie alla videocamera in HD e microfoni Studio ed è in promozione a partire da soli 799€ invece di 959€. Nell’offerta sono incluse le configurazioni Intel Core i7 da 13.5 o 15 pollici, nei colori platino o nero. Surface Laptop 4 offre l’equilibrio perfetto tra velocità, design elegante, sound avvolgente e un’autonomia implementata.

Per svolgere agilmente le attività quotidiane, Surface Go 2 è in offerta a partire da soli 299€ invece di 469€, con sconti fino al 37% sull’intera gamma. Surface Go 2 offre una perfetta portabilità, con touchscreen da 10,5 pollici, una risoluzione superiore e una batteria espressamente progettata per seguire le giornate di tutta la famiglia.

Fino al 27% di sconto su Surface Laptop Go , il modello più leggero della famiglia Surface, con un rapporto qualità prezzo eccezionale. Il design elegante e la batteria a lunga durata lo rendono ideale per lo studio, ma anche per la vita di tutti i giorni.

Il Surface più potente di sempre, Surface Book 3 , è in offerta in occasione del Black Friday, con ribassi fino a 690€ sulle configurazioni Intel Core i7. Surface Book 3 unisce velocità, grafica e gioco immersivo alla versatilità di un laptop, di un tablet e di uno studio portatile. Disponibile nelle versioni da 13,5" o 15", entrambe dotate di touchscreen ad alta risoluzione.

Ma non solo! Il Microsoft Store propone ulteriori offerte dedicate ai possessori di pc:

Fino al 30% di sconto sugli accessori per PC , quali mouse, tastiere, audio e number pad

Per la prima volta, il Microsoft Store include offerte anche per Office, con ben 50€ di sconto sul pacchetto Office Home & Student 2021 . Tutti i dettagli sono disponibili alla pagina dedicata.

E, per gli amanti del gaming, di seguito ulteriori offerte firmate Xbox:

Nuovo pacchetto Xbox Series S Fortnite & Rocket League: nuovo pacchetto Xbox Series S con i giochi digitali Fortnite e Rocket League

Fino al 50% di sconto sui Giochi Digitali Xbox , tra cui Far Cry 6, Forza Horizon 4 e Black 4 Blood

I primi 3 mesi di Game Pass per PC a solo 1€, per divertirsi con gli amici giocando con oltre 100 giochi per PC di alta qualità, come i nuovissimi Forza Horizon 5 e Age of Empires 4

Fino al 70% di sconto su una selezione di Accessori Xbox

Infine, il Microsoft Store offre 90 giorni di assistenza tecnica gratuita su Surface, consegne incluse e resi gratuiti fino al 31 gennaio 2022 su tutti i prodotti. Ma non è tutto: tramite il programma Microsoft Rewards è possibile raccogliere punti da utilizzare per ricevere fantastici premi.



