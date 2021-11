Farming Simulator 22 è ora disponibile

Farming Simulator 22 è da oggi disponibile per PC e console. Lo sviluppatore ed editore GIANTS Software introduce la più completa simulazione agricola di sempre e include una moltitudine di nuove funzionalità che spaziano dalle catene di produzione al crossplay multiplayer.

Farming Simulator 22 migliora l'esperienza agricola a tutti i livelli, l'agricoltura stagionale aggiunge nuove sfide (che includono anche una mappa innevata), catene di produzione, nuove meccaniche di lavorazione dei terreni, maggiore diversità agricola e un comparto audio immersivo.

Una nuovissima modalità di costruzione e uno strumento di creazione del personaggio promuovono la creatività e la libertà del giocatore su tre mappe distinte ispirate al sud della Francia, al Midwest degli Stati Uniti e alla regione alpina europea dove sarà possibile costruire la propria fattoria e immergersi nell'agricoltura, nella silvicoltura e nella zootecnia. Starà ai giocatori scegliere se concentrarsi sulla grande varietà di colture presenti inFarming Simulator 22 o se prendersi cura degli allevamenti di mucche, pecore, polli, maiali e cavalli e persino api!

Farming Simulator 22 si distingue anche grazie alla presenza di oltre 400 veicoli e macchinari agricoli perfettamente riprodotti su licenza di marchi come Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra e molti altri. Nuove categorie di macchinari agricoli consentono agli agricoltori di creare rigogliosi vigneti e oliveti. Alla gamma delle colture si aggiungono l'uva, l'olivo e il sorgo.

Christian Ammann, CEO di GIANTS Software, ha dichiarato: “Farming Simulator 22 è un risultato straordinario che segna una pietra miliare su più livelli nella storia della nostra azienda: è il nostro primo titolo auto-pubblicato a livello mondiale, è il capitolo più completo della serie ed è il risultato delle nostre grandi ambizioni che alimenteranno i nostri piani per realizzare qualcosa di ancora più grande in futuro.Farming Simulator 22 non è solo una pietra miliare, è anche un trampolino di lancio”.

è disponibile da oggi per PC, MAC, Playstation5, Xbox Series X|S, Playstation4, Xbox One, e Stadia. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito ufficiale Farming Simulator l’area stampa di GIANTS Software.

