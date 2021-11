Black Friday 2021: le migliori proposte by Nacon

Sedia Gaming CH-310

Con altezza regolabile, imbottiture morbide e comodi braccioli, la sedia gaming PCCH-310 di NACON è progettata specificamente per lunghe sessioni di gioco. Le 5 rotelle rigide rendono gli spostamenti più agevoli. L'accessorio ideale per i gamer che cercano comfort e resistenza. È disponibile nei colori turchese, nero, bianco, blu e rosso.

Design ergonomico

Altezza regolabile

Comodi braccioli

Peso massimo supportato: 110 kg

5 rotelle

Prezzo iniziale: 129,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 99,99 €

Revolution Pro Controller 3 PS4





Una vera RIVOLUZIONE racchiusa in un controller cablato per PS4™, personalizzabile grazie al software incluso, che permette di regolare la risposta di ogni levetta, creare i propri profili e salire di livello più rapidamente nei propri giochi preferiti. Prodotto con licenza ufficiale PS4™.

Il software incluso per PC e Mac consente di modificare un'ampia gamma di opzioni per creare profili personalizzati, tagliati su misura per qualsiasi stile di gioco.

Prezzo consigliato: 109,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 79,99 €

Revolution X Pro Controller

Un controller premium perfetto per sessioni di gaming competitive su Xbox Series X|S, Xbox One e PC con Windows 10. Revolution X vanta altissime prestazioni e ti permette di dare velocemente una marcia in più alla tua esperienza di gioco grazie alle innumerevoli opzioni di personalizzazione e all'ergonomica professionale, che assicura un grip di livello superiore, oltre che un comfort senza compromessi. L’attivazione di Dolby Atmos® for Headphones è inclusa. Il Revolution X Pro Controller è un prodotto ufficiale Microsoft.

Prezzo iniziale: 109,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 89,99 €

Pro Compact Controller Nero

Un versatile controller cablato per Xbox, con un'ottima ergonomia per qualunque tipo di giocatore e una serie completa di impostazioni tipiche delle periferiche professionali. Il controller Pro Compact vanta tutta una serie di funzionalità personalizzabili come la mappatura dei pulsanti e la possibilità di regolare levette, sensibilità dei grilletti e motori di vibrazione.

Dimensioni compatte, forma ergonomica e superficie posteriore testurizzata per un comfort superiore e una presa ottimale per qualunque tipo di gioco, anche nelle sessioni più lunghe. Si tratta di un prodotto ufficiale Microsoft, disponibile anche nel colore bianco.

Prezzo iniziale: 49,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 39,99 €

Cuffie Stereo Gaming Nere PS4/PC

Cuffie leggere e ad alte prestazioni, ideate per giocare al top. L'auricolare si connette direttamente al controller PS4™ ufficiale ed è dotato di licenza ufficiale Playstation. Compatibile con PC e smartphone grazie al jack da 3,5 mm incluso. Auricolare regolabile in altezza. Telecomando integrato per controllo del volume e disattivazione del microfono. Disponibili anche in: blu, rosso, titan, bianco, camogreen.

Driver da 40 mm per bassi potenti e audio cristallino

Microfono flessibile e regolabile

Comodi padiglioni

Telecomando in linea per controllo del volume e disattivazione del microfono

Altezza regolabile

Lunghezza del cavo: circa 220 cm

Prezzo iniziale: 29,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 19,99 €

Cuffie Gaming RIG 300

Le cuffie RIG 300 sono progettate per esaltare il tuo gameplay e massimizzare le tue prestazioni. I driver da 40 mm garantiscono un audio immersivo con protezione dai picchi sonori grazie alla speciale tecnologia di sicurezza acustica. I padiglioni ventilati, la struttura leggera e la straordinaria stabilità assicurano grande comodità anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Disponibili in vari modelli compatibili con PC, PS4/5, Xbox Series/One, Switch.

I leggeri padiglioni a esoscheletro coprono l'orecchio in maniera salda e senza accaldarlo, per giocare in tutta comodità

La speciale tecnologia di sicurezza acustica protegge l'orecchio da picchi sonori improvvisi e da livelli in decibel troppo elevati

I driver da 40 mm forniscono bassi dinamici per un audio in alta definizione che amplifica ogni dettaglio

La struttura modulare è leggera e resistente, per un maggiore comfort durante lunghe sessioni di gioco

Volume ed esclusione del microfono regolabili direttamente dai comandi in linea

Prezzo consigliato: 39,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 19,99€

Cuffie Gaming RIG 400

Equipaggiati al meglio per cogliere più dettagli sonori nei tuoi giochi. Le cuffie RIG 400 sono dotate di un audio ad alte prestazioni, così potrai reagire più rapidamente e ascoltare tutto quello che serve per vincere.

Potenzia il tuo sistema con una cuffia ad alte prestazioni per sentire tutto ciò che ti serve per vincere. Nota più dettagli sonori e immergiti completamente nell'azione. Controlla il volume con i comandi in linea senza il bisogno di utilizzare i menu a schermo. Incoraggia i tuoi alleati e provoca i nemici con il microfono telescopico con cancellazione del rumore. E quando parlare non serve, rimuovi completamente il microfono per le tue campagne in solitaria. L'archetto e i padiglioni sono studiati per i gamer e per garantire comodità anche per ore di gioco. È giunto il momento di alzare l'asticella e ascoltare i tuoi giochi in un modo completamente nuovo con le nuove cuffie RIG 400. Disponibili in vari modelli compatibili con PC, PS4/5, Xbox Series/One, Switch.

Prezzo consigliato: 49,99 € - 59,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 29,99 € - 39,99 €

Cuffie Gaming RIG 500 PRO PC

Domina il campo di battaglia grazie alle eccezionali cuffie RIG 500 PRO. Struttura leggera, camere acustiche perfettamente calibrate, potenti driver da 50 mm. E grazie all'innovativa manopola RIG per regolare il volume dell'audio di gioco in maniera intuitiva, la vittoria è letteralmente a portata di dita.

Ascolta di più e reagisci prima con i driver da 50 mm perfettamente calibrati per un audio ad alta risoluzione

I leggeri padiglioni a esoscheletro coprono l'orecchio in maniera salda e comoda, per giocare più a lungo e con meno distrazioni

Camere acustiche con isolamento dai rumori esterni, calibrate alla perfezione per captare ogni suono e fornire un'esperienza sonora ad alta risoluzione e a bassa distorsione

I cuscinetti sovraurali con isolamento acustico, realizzati in due materiali, forniscono una cancellazione passiva del rumore: potrai così giocare per ore senza affaticamento né calore eccessivo sulle orecchie

La manopola di regolazione dell'audio di gioco, posizionata in maniera strategica, si integra con il controller per consentirti di regolare facilmente il volume principale senza interrompere l'azione

I comandi in linea facilitano la regolazione del volume, per una reattività immediata e meno distrazioni

Il Dolby Atmos® for Headphones ti farà immergere nel gioco con uno strepitoso audio avvolgente; codice di attivazione prepagato incluso per Xbox One e Windows 10*

Microfono removibile con cancellazione del rumore e funzione flip-to-mute per un controllo totale

Grazie ai padiglioni sostituibili e ai cavi intercambiabili, potrai configurare le cuffie in maniera ideale per il tuo stile di gioco e per le tue esigenze di comfort

Prezzo consigliato: 99,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 69,99€

Cuffie Gaming RIG 700 HS PS4/PC

Comfort totale, nessun lag. La vittoria non ha mai avuto un suono migliore.

Cuffie resistenti e ultraleggere, per un'esperienza di gioco wireless perfetta. Grazie alla manopola di bilanciamento gioco/chat e al monitoraggio del microfono, potrai regolare i livelli come preferisci. E con il surround Windows Sonic potrai ascoltare l'audio di gioco esattamente come previsto dagli sviluppatori, per dare il massimo contro qualsiasi avversario.

Prezzo consigliato: 129,99 €

Prezzo scontato Black Friday: 79,99€





Software Nacon

WRC 10 e RiMS

Sconto 50% su tutte le piattaforme next-gen e old-gen.

Prezzo scontato Black Friday: 29,99€ - 24,99€

Tutti i prodotti NACON sono acquistabili nelle principali catene di elettronica su tutto il territorio nazionale e online, oltre che sul sito www.bigbenstore.it

Compatibilità con PS5:

Controller: Tutti i modelli di controller Nacon con licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment per PS4™ sono compatibili con PS5 solo con i giochi formato PS4.

Cuffie: Tutti i modelli di cuffie RIG sono compatibili con PS5.





