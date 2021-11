Eliminare le barriere architettoniche in casa: consigli e soluzioni pratiche

Viversi a pieno gli spazi della propria casa è importante, così come potersi muovere liberamente, senza troppi ingombri o spazi estremamente ristretti. Questo riguarda soprattutto per le persone anziane o con disabilità, che necessitano di sentirsi autonome nei movimenti senza l’aiuto di nessuno.

Dare alle persone la libertà di andare dove vogliono senza essere continuamente supportate è positivo soprattutto dal punto di vista psicologico. Proprio per questo motivo è fondamentale abbattere le barriere architettoniche e rendere l’ambiente più armonioso, soprattutto nella propria casa! Ma cosa sono le barriere architettoniche e come si possono eliminare?

Cosa sono le barriere architettoniche

Le barriere architettoniche sono tutti questi ostacoli fisici che impediscono la libertà di movimento alle persone con ridotte o limitate capacità motorie. Questo vale sia per i posti pubblici sia per quelli privati, come ad esempio un marciapiede troppo stretto, oppure una scala che non permette l’uso della sedia a rotelle. Tutto ciò che devia il passaggio a persone disabili o anziane è dunque una barriera architettonica e può essere un problema, soprattutto se è all’interno della propria casa.

Per quanto riguarda i posti pubblici, è necessario aggiungere una rampa vicino alle scale, così da dare un’alternativa. Si possono utilizzare varie opzioni, sia all’interno che all’esterno degli edifici, come ad esempio i servoscala con pedana, le piattaforme elevatrici, gli ascensori.

Per una casa privata può essere più semplice, il problema è quando questa è strutturata su più piani. In questo caso ci saranno sicuramente delle scale e sarà problematico sostituirle. La soluzione migliore è quella di integrare un mini ascensore per disabili, molto leggero e veloce.

Come eliminare le barriere architettoniche

Come abbiamo detto, eliminare le barriere architettoniche è possibile, basta integrare i giusti mezzi che possano facilitare i movimenti. La situazione più comune che può esserci è quella in cui una persona con limitate capacità motorie abiti in una casa con le scale, che dividono la zona giorno dalla zona notte. In questo caso è necessario inserire all’interno dell’abitazione un mini ascensore che permetterà di salire e scendere diversi piani con facilità.

Se si sta pensando di ristrutturare casa, questa è la soluzione migliore. Gli ascensori in commercio infatti oltre che utili sono molto moderni, con un design minimal che si addice ad ogni tipo di casa. In questo modo l’ascensore diventerà parte integrante dell’arredamento, oltre ad essere un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà. Inoltre questi ascensori consumano poco, sono velocissimi e leggeri.

Sempre più famiglie decidono di installare degli ascensori per interno come quelli di Stiltzlifts.it, ideali per tutte quelle case che sono disposte su più livelli. In questo modo spostarsi in casa sarà davvero facilissimo e si potrà muoversi da un piano all’altro in 30 secondi, in totale sicurezza.

Se ci ritroviamo in una situazione come quella descritta, è bene prendere trovare una soluzione il prima possibile. Questo aiuterà la persona coinvolta che non riesce a fare le scale, ma anche le altre persone che vivono in quella casa, perché diventerà tutto molto più semplice. Eliminare le barriere architettoniche è davvero necessario in questi casi, l’ambiente diventerà più armonioso.

