Colonna sonora originale di DEATHLOOP disponibile

La colonna sonora originale di DEATHLOOP, titolo in nomination come Gioco dell’anno, è ora disponibile sulle piattaforme di streaming di tutto il mondo.



Con 59 brani di compositori come Tom Salta, Erich Talaba, Ross Tregenza e il team di Arkane Lyon, la colonna sonora di DEATHLOOP fonde stili musicali come rock psichedelico, country e blues per contribuire a definire il suono dell’isola di Blackreef ispirato agli anni ’60.

La colonna sonora include anche tre brani originali di Sencit - Déjà Vu con FJØRA, Pitch Black con Lady Blackbird e Down the Rabbit Hole con Samantha Howard e Haqq.



La colonna sonora è disponibile qui: DEATHLOOP Colonna Sonora



DEATHLOOP ha ottenuto 60 punteggi perfetti ed è stato nominato per 9 categorie ai Game Awards, tra cui

Game of the Year

Best Game Direction

Best Narrative

Best Art Direction

Best Score and Music

Best Audio Design

Best Action

Best Performance for Jason E Kelley

Best Performance for Ozioma Akagha



DEATHLOOP è disponibile su PlayStation 5 e PC.

Altre News per: colonnasonoraoriginaledeathloopdisponibile