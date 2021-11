Madden NFL 22 con il 60% di sconto a Natale

Per le imminenti feste, i giocatori hanno la possibilità di usufruire del 60% di sconto su EA SPORTS Madden NFL 22 con offerte su versioni per PC e console. Iniziando con le promozioni del Black Friday, le offerte continueranno per tutto dicembre fino alla fine dell'anno. In seguito sono riportati gli sconti con maggiori dettagli.

Electronic Arts ha anche sviluppato una nuova cover digitale di Madden NFL 22 per il periodo natalizio con il leggendario atleta Bo Jackson che apparirà sulla sua prima copertina, e ravvivare la nostalgia degli anni 90 con l'iconica campagna Nike Bo Knows.







Dal 19 novembre, i giocatori di Madden NFL 22 potranno usufruire delle capacità di Bo Jackson con nuove esperienze e contenuti attraverso le modalità più apprezzate del gioco, inclusi Ultimate Team, The Yard e Superstar KO.





Black Friday Sales

Nov 18 - Dec 2, 2021 | Stadia (Global) 50% off Standard Edition Gen 4, 50% off MVP Edition

50% off Standard Edition Gen 4, 50% off MVP Edition Nov 19 - 24, 2021 | Steam (Global) 50% off MVP Edition

50% off MVP Edition Nov 19 – 29, 2021 | Sony (Global) 50% off Standard Edition Gen 4, 40% off Standard Edition Gen 5, 50% off MVP Edition

50% off Standard Edition Gen 4, 40% off Standard Edition Gen 5, 50% off MVP Edition Nov 19 – 30, 2021 | Origin (Global) 50% off Standard Edition Gen 4, 50% off MVP Edition

50% off Standard Edition Gen 4, 50% off MVP Edition Nov 19 - Dec 2, 2021 | MSFT (Global) 50% off Standard Edition Gen 4, 45% off Standard Edition Gen 5, 50% off MVP Edition

50% off Standard Edition Gen 4, 45% off Standard Edition Gen 5, 50% off MVP Edition Nov 24 – 30, 2021 | Steam (Global) 50% off Standard Edition Gen 4, 50% off MVP Edition

December Sales

Dec 17, 2021 – Jan 2, 2022 | MSFT (Global) 60% off Standard Edition Gen 4, 50% off Standard Edition Gen 5, 60% off MVP Edition

Dec 21, 2021 – Jan 4, 2022 | Stadia (Global) 60% off Standard Edition Gen 4, 60% off MVP Edition

60% off Standard Edition Gen 4, 60% off MVP Edition Dec 22, 2021 – Jan 5, 2022 | Steam (Global) 60% off Standard Edition Gen 4, 60% off MVP Edition

60% off Standard Edition Gen 4, 60% off MVP Edition Dec 22, 2021 – Jan 5, 2022 | Sony (Global) 60% off Standard Edition Gen 4, 50% off Standard Edition Gen 5, 60% off MVP Edition

60% off Standard Edition Gen 4, 50% off Standard Edition Gen 5, 60% off MVP Edition Dec 21, 2021 – Jan 11, 2022 | Origin (Global) 60% off Standard Edition Gen 4, 60% off MVP Edition

