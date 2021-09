MADDEN NFL 22: ARRIVANO LE SQUADRE DEL COLLEGE

Con l'inizio della stagione NFL Electronic Arts celebra il successo del lancio di Madden NFL 22 con il rilascio di dieci squadre di football universitario. L'evento a tempo limitato "Campus Legends" è stato lanciato oggi nella modalità multiplayer su tutte le piattaforme. I giocatori di videogiochi per la prima volta dal 2013 possono ora giocare con o contro gli amici.



Per evidenziare il lancio di "Campus Legends", gli ex atleti di copertina di EA SPORTS - la leggenda dell'Università del Texas Vince Young e la leggenda dell'USC Reggie Bush - si affronteranno al Rose Bowl Stadium nei panni delle rispettive scuole in un Madden NFL 22 match.



"Sono un fan di Madden da quando ho memoria, quindi sarà davvero speciale vedermi nella mia uniforme del college per la prima volta nel gioco", ha detto Vince Young, leggenda del Texas e due volte Pro Bowler. “Non vedo l'ora di affrontare di nuovo Reggie [Bush] nei nostri vecchi colori. Ho alcune serie abilità di Madden, non vedo l'ora di portare a casa un'altra vittoria per i Longhorns".



L'evento "Campus Legends" in Superstar KO presenta Clemson University, University of Miami, Louisiana State University (LSU), University of Florida, University of Oklahoma, University of Texas, University of Southern California (USC), University of Oregon, University of Nebraska e Università statale del Michigan. L'elenco degli alunni di ogni scuola è composto da leggende del football universitario e stelle della NFL attuali e in pensione, può essere trovato sul sito Web di Madden NFL.



“Durante la stagione forniamo nuovi contenuti e miglioramenti ai nostri giocatori e siamo davvero entusiasti di portare il football universitario ai milioni di giocatori che già si divertono a Madden NFL 22 in uno dei nostri modi più accessibili di giocare in Superstar KO", ha dichiarato Seann Graddy, produttore esecutivo di EA SPORTS Madden NFL.



L'evento Madden NFL 22 "Campus Legends" in Superstar KO durerà fino al 27 settembre.



