Song of The Evertree è ora disponibile

Grow: Song of the Evertree fiorisce oggi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch

Prideful Sloth dà vita ad un altro titolo rilassante e incantevole

Grow: Song of the Evertree , il sandbox world-crafting mozzafiato sviluppato dai Prideful Sloth con sede a Brisbane e pubblicato da 505 Games , sboccia oggi offrendo un’avventura fantastica con elementi di life-management ed esplorazione su PC, PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch.

Portando il peso dei Mondi di Alaria sui suoi robusti rami, il maestosto Albero Eterno si ergeva un tempo orgoglioso, avvolto da meraviglia e bellezza. Da tempo questa immagine è cambiata, poiché la sua presenza un tempo dignitosa è diventata niente più che un alberello a causa di una forza chiamata L’Avvizzimento. L’ultima speranza di salvezza per L’albero Eterno risiede nell’ultimo Alchimista di Cuore Eterno, incaricato di prendersi cura dell’Albero.

Dopo l'uscita nel 2017 di Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, Prideful Sloth abbraccia ulteriormente il rilassante comfort del genere “cozy” fiorito nell'ultimo decennio, con Grow. Partite per una deliziosa avventura piena di ambienti stimolanti e vivaci, accompagnati da una colonna sonora incantevole del compositore candidato al premio BAFTA Kevin Penkin (Florence, Star Wars: Visions).

Infiniti percorsi e opportunità si trovano davanti a un Alchimista di Cuore Eterno, dalla coltivazione di terre fantastiche sui rami dell'Albero Eterno alla cura delle comunità e alla crescita delle amicizie. Il gameplay unico è caratterizzato da colori e uno stile estetico indimenticabili, e incoraggia le distrazioni, dalla pesca alla risoluzione di puzzle e all'esplorazione di grotte. In Grow, la libertà creativa è l'anima stessa dell'avventura.

Ogni aspetto del fantastico mondo di Grow crea un'esperienza in cui vale la pena perdersi; un luogo confortante dove la gentilezza e la considerazione vengono premiate. Una mentalità premurosa si estende anche agli sviluppatori, che contribuiscono all’ Arbor Day Foundation in base al numero di volte che Grow è stato inserito nella lista dei desideri su Steam. Questi contributi porteranno alla piantumazione di alberi in tutto il mondo.

"Con il lancio diGrow su PC e console oggi, siamo assolutamente entusiasti di dare il benvenuto ai giocatori ad Alaria", ha detto Cheryl Vance, Game Designer di Prideful Sloth. "Grow è un gioco di esplorazione e di esistenza che consideriamo un'evoluzione invitante e accogliente del nostro lavoro precedente. Speriamo sinceramente che Alaria possa diventare una casa digitale lontano da casa per tutti coloro che si prenderanno il tempo di visitarla".

Grow: Song of the Evertree

è disponibile da oggi su PC via Steam (con uno sconto del 10%), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, al prezzo di 24,99€. Un' edizione fisica per Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi al prezzo di 29,99€ nel febbraio 2022.

Altre News per: songevertreedisponibile