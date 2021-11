Call of Duty: Mobile Stagione 10: Shadows Return in arrivo

Nuova mappa - Vacant

– Vacant fa il suo debutto in Call of Duty: Mobile dopo essere stata

presentata per la prima volta

nell'originaleCall of Duty: Modern Warfare. Ambientato in un edificio abbandonato a Pripyat, in Ucraina, i giocatori possono combattere in uffici con cubicoli e detriti sparsi o tra i

veicoli distrutti,

nave portacontainer

e in un grande

serbatoio di petrolio.