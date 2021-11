Black Friday: ne vale davvero la pena?

Black Friday: venerdì 27 novembre si svolgerà la più grande festa commerciale dell'anno. Questo evento, che ci è arrivato dall'estero, è già entrato definitivamente nella coscienza dei consumatori e dei venditori italiani. Tuttavia, se lo guardi più da vicino, si scopre che il Black Friday è in gran parte uno schema di marketing. Ma se acquisti con saggezza, puoi risparmiare un sacco di soldi.

Un po' di storia sul Black Friday

Lo stesso termine Black Friday utilizzato nell'ambito di questo evento commerciale, però, ha dovuto attendere gli anni 80. Ha cominciato ad apparire sempre più spesso sui giornali, segnando il giorno in cui i negozi iniziano effettivamente a registrare profitti (in contabilità, spesso contrassegnati con una voce nera, al contrario delle perdite contrassegnate con in rosso). Insieme alla crescente globalizzazione, la tradizione del Black Friday, quando i negozi organizzano grandi vendite, ha cominciato a penetrare anche in altri paesi, e probabilmente è entrata nella nostra coscienza più fortemente quando immagini di scene veramente dantesche hanno cominciato a raggiungere il polacco medio, quando gli americani hanno preso d'assalto i supermercati e negozialla ricerca di prodotti scontati, comprese apparecchiature audio e video. Basti ricordare che ci sono stati dieci decessi legati a questo evento negli Stati Uniti tra il 2006 e il 2015!

Non tutto ciò che luccica è nero

Oggi il Black Friday viene celebrato praticamente in tutto il mondo, essendo senza dubbio la festività commerciale più riconoscibile, durante la quale contiamo sull'acquisto di merce estremamente scontata. Tuttavia, con le promozioni durante il Black Friday, può essere diverso, perché i venditori si sono presto resi conto che era una grande opportunità per piegare le regole di questo evento a proprio vantaggio. Ciò è stato perfettamente dimostrato da uno studio del 2017 di Deloitte, il cui rapporto non lascia illusioni: il Black Friday è in gran parte uno stratagemma di marketing e la differenza di prezzo tra un giorno normale e il Black Friday è spesso simbolica.

Nel 2017, Deloitte ha analizzato l'offerta di 800 negozi confrontando i prezzi del Black Friday e i prezzi delle merci della settimana prima di questa promozione. Si è scoperto che la riduzione era solo dell'1,3% netto! Deloitte ha controllato un totale di 4,5mila prodotti (da console e giochi, a piccoli elettrodomestici, cosmetici e televisori), di cui il 71% ha avuto esattamente lo stesso prezzo durante il Black Friday della settimana precedente. In effetti, alcune merci hanno persino registrato un aumento di prezzo (e non ce n'erano abbastanza, fino all'8 percento)!

Poiché il Black Friday 2021 è in arrivo, se hai bisogno di un telefono, un laptop, un tablet o uno smartwatch, controlla il Black Friday Huawei. Hanno ottimi affari.

Fare acquisti con saggezza

I numeri sopra possono essere un po' spaventosi, ma fortunatamente non mostrano l'intera immagine del Black Friday. Ci sono negozi che hanno un'autentica sensazione di vendita del Black Friday, specialmente se fai acquisti lì o almeno segui i prezzi durante tutto l'anno. Probabilmente il migliore in questa materia è Amazon, dove la mania del Black Friday è iniziata qualche giorno prima da qualche tempo. Quest'anno, questo famoso negozio ospita il cosiddetto Black Week, che culminerà, ovviamente, il Black Friday, e ai primi di dicembre ci sarà un epilogo di questo evento sotto forma di Cyber ??Monday.

Come non diventare una vittima della truffa

In occasione del Black Friday, vale anche la pena ricordare alcune regole che dovremmo applicare quando facciamo acquisti online, soprattutto in un periodo così delicato, quando gli importi che spendiamo online possono essere davvero elevati. Partiamo dal fatto che il Black Friday è anche il momento che i criminali stanno aspettando. Come riporta Kaspersky, durante questo periodo, i truffatori prendono di mira principalmente gli acquirenti di beni delle categorie moda, calzature, regali, giocattoli e gioielli e i loro attacchi verranno effettuati utilizzando Trojan bancari e malware per rubare credenziali e le nostre informazioni finanziarie. Per i prossimi giorni, quindi, vale la pena prestare particolare attenzione alle e-mail/SMS con allegati sospetti, che possono, ad esempio, spacciarsi per negozi popolari.

Altre News per: blackfridayvaledavveropena