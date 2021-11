Lavoro e Internet, l'importanza di avere un buon CV

Cercare lavoro su Internet

Trovare un lavoro che corrisponda al proprio profilo, riqualificarsi, sapere a chi rivolgersi per la formazione e uscire dalla paura persistente della disoccupazione. In un mondo professionale scosso dalla crisi economica legata al Covid-19, come si fa a dare il meglio quando si cerca un nuovo lavoro?



Il digitale ha rivoluzionato il mercato del lavoro negli ultimi anni. Diventa impensabile oggi fare domanda o presentare un curriculum senza passare attraverso Internet. Il web dà accesso a un numero significativo di opportunità di lavoro oltre alla possibilità di usufruire di consigli e suggerimenti per promuovere la propria candidatura.



Per raccogliere informazioni utili e pratiche o per entrare in contatto con professionisti, Internet è un'interfaccia dove puoi trovare persone esperte utili per la tua carriera professionale, informazioni e consigli pratici, ma soprattutto aziende che assumono e che cercano proprio te.



Ecco alcuni buoni motivi per avere un buon curriculum da utilizzare per la ricerca del lavoro online:



Approfitta delle abbondanti offerte di lavoro su Internet

Esistono tantissimi siti dedicati al mondo della ricerca del lavoro che presentano centinaia di annunci di lavoro pubblicati per qualifica o categoria al fine di facilitare la ricerca. I candidati possono così ricercare un nuovo impiego per settore, titolo, posizione o per area geografica.



Diversi portali dedicati alla ricerca di impiego offrono agli utenti di Internet di inserire gratuitamente il proprio CV e la lettera di presentazione nei propri database.

Grazie a Internet, il candidato ha la possibilità di rispondere immediatamente e online alle varie offerte di lavoro che lo interessano. È inoltre possibile conoscere ed entrare in contatto con le aziende che stanno assumendo, le posizioni offerte e le loro caratteristiche, per avere una panoramica del mercato del lavoro e delle sue opportunità.



Il vantaggio di avere un buon Curriculum Vitae

Per distinguerti dagli altri candidati durante la fase di assunzione, il tuo CV deve essere 'diverso'. Molte aziende ricevono spesso centinaia di curriculum, se non migliaia, motivo per cui è importante che il tuo sia perfetto nella forma e nel contenuto, oltre a dargli un tocco personale per avere la possibilità di catturare l'interesse dei selezionatori.



Come regola generale, tutte le informazioni sulle tue esperienze professionali dovrebbero essere incluse nel CV, ma per coloro che leggeranno il tuo CV, è importante scegliere quali informazioni includere e soprattutto come farlo. Se hai bisogno di aiuto crea il curriculum attraverso un sito specializzato che ti fornirà tutto il necessario per renderlo perfetto.



Per la forma, come dicevamo sopra, prediligi frasi chiare e precise, di facile lettura. In questo modo puoi fornire tutte le informazioni di cui chi assume ha bisogno senza esagerare.

Nel Curriculum Vitae vanno inclusi: i tuoi dati di contatto completi, il titolo della posizione che ti interessa, le tue esperienze professionali ed evidenziare quella più rilevante per la posizione che stai cercando. Puoi anche aggiungere alcuni dettagli per queste esperienze in modo che chi recluta possa sapere che sai di cosa stai parlando. L'elenco dei corsi di formazione che hai seguito. L'altra conoscenza che hai a parte l'esperienza professionale e la tua formazione.



Come puoi vedere, un buon CV non dipende soprattutto dalla sua forma, ma soprattutto dal suo contenuto. Redigere un CV è molto importante, perché prima di poter convincere il reclutatore faccia a faccia durante il colloquio, devi avere l'opportunità di essere prima contattato. Ed è proprio per questo che hai bisogno di un CV ben scritto.

Il lavoro e social network



Internet è un'interfaccia ideale per stabilire contatti e relazioni professionali. Basta registrarsi sui social network ad alta visibilità come LinkedIn per acquisire notorietà e farsi conoscere su larga scala. Il candidato, attraverso l'uso dei social, ha la possibilità di prendere l'iniziativa per avvicinarsi alle aziende che lo interessano e stabilire un primo contatto.Tali siti offrono l'innegabile vantaggio di essere fortemente consultati dai selezionatori attivi su queste reti. Grazie ai social è facile attraversare confini e barriere temporali. Il candidato può entrare in contatto con un'azienda dall'altra parte del globo con pochi clic. Va anche sottolineato che internet come i social network sono accessibili e operativi in ogni momento e in qualsiasi luogo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

