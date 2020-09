Sicurezza sul lavoro: l'importanza di una buona formazione

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è diventata di vitale importanza: per la legge e per l'incolumità dei lavoratori.

Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza, ecco perché la legge richiede molta attenzione da parte delle aziende. Ed ecco perché la formazione sulla sicurezza diventa di importanza cruciale per chi vuole lavorare con tranquillità e con la consapevolezza di proteggere i propri dipendenti e restare al passo con la legge.

Come scrive il sito del Governo, il tema della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce un ambito privilegiato di competenza istituzionale ed è oggetto di costante impegno per la piena tutela della salute, dell'integrità e della dignità della persona in ogni ambiente di lavoro. In tal senso, e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1 e 4 della Costituzione, promuovere la salute e la sicurezza nell'ambiente di lavoro significa attivare misure adeguate e azioni positive che assicurino al cittadino la possibilità di esercitare compiutamente il proprio diritto al lavoro.

La formazione sulla sicurezza, come abbiamo visto, ha un ruolo fondamentale. L’obiettivo è fornire a tutti i membri dell’azienda le informazioni e le indicazioni teorico/pratiche necessarie perché possano svolgere in piena sicurezza la loro attività lavorativa.

Le normative di settore e le indicazioni del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali chiedono, a fronte di rischi lavorativi, l’adozione di misure di sicurezza che eliminino o riducano, nei limiti del tecnicamente fattibile, la loro entità. Ovvero quella delle conseguenze del loro verificarsi.

Ecco perché una buona formazione sulla sicurezza “è l’unica misura che può essere validamente opposta alle situazioni di rischio residuo”. E’ dalla formazione sulla sicurezza che può derivare da parte del lavoratore il cambio tanto sperato nel comportamento. "Tenere sotto controllo un rischio quando tutte le altre misure poste in atto non siano state in grado di eliminarlo”.

Ad esempio, in una situazione in cui nonostante le precauzioni tecniche persista un livello di rumore che richiede l’uso di DPI. La misura di sicurezza non è rappresentata dal DPI in sé. Bensì dal fatto che il DPI sia sempre portato dai lavoratori esposti. E questo dipende dal loro corretto comportamento che a sua volta è il frutto della corretta formazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - in linea con quanto stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, meglio noto come "Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro" - si propone di costruire e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione riservando ampio spazio a tutte le attività e iniziative che contribuiscano a promuovere comportamenti responsabili nei lavoratori, improntati alla tutela non solo della propria incolumità ma anche di quella altrui e all'individuazione di strategie che concorrano a un’efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro.

La formazione intesa come misura di sicurezza deve essere sia efficace: cioè in grado di ottenere il comportamento desiderato. Questo dipenderà dalla capacità di chi la eroga.

Ma anche efficiente: cioè mantenuta sotto osservazione ed aggiornata in modo da adeguarsi di continuo alla domanda di auto - protezione del lavoratore. Questa deriva tipicamente dal possibile evolvere delle situazioni correnti di rischio residuo cui viene a trovarsi esposto. Garantire ciò è compito del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I corsi di formazione come quelli proposti dall'azienda specializzata sicurya.net sono ideali. Col passar del tempo inoltre l’efficacia della formazione sulla sicurezza è un elemento che acquista sempre più importanza. Questo anche per l’organo di vigilanza o il magistrato. Proprio in relazione al fatto che il comportamento del lavoratore è normalmente riconosciuto essere tra le componenti più frequenti (e spesso determinanti) di infortuni. La formazione sulla sicurezza va quindi intesa come un momento necessario di dialogo e di costruttivo confronto tra le varie parti chiamate in causa.

Dai membri del sistema di Prevenzione e Protezione fino al Formatore e a tutti i Lavoratori. Cioè come un processo formativo in costante miglioramento. Il quale mira ad arricchire il bagaglio culturale di tutte le parti coinvolte e non come un semplice insegnamento a senso unico.

