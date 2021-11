Verso Lazio-Juventus le ultime novità sulla sfida

Dopo aver battuto la Fiorentina per uno a zero, la Juventus sta preparando la gara contro la Lazio. Massimiliano Allegri avrà a disposizione Moise Kean, l' attaccante ha recuperato dall' infortunio e si è allenato regolarmente in gruppo con i compagni. Da capire le condizioni di Dybala, l' argentino ha avuto un problema muscolare durante la partita della sua nazionale. La sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A Tim, sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn, potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti e nel post gara verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola

