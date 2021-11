Nuovi oggetti adidas x EA SPORTS FIFA in arrivo il 12 novembre

In collaborazione tra EA SPORTS FIFA 22 e adidas, un entusiasmante gruppo di 11 importanti atleti e ambasciatori adidas sono stati scelti come giocatori da tenere d'occhio sulla strada verso il 99 in FIFA 22 Ultimate Team. Gio Reyna è stato il primo nome rivelatosi essere nel roster all’evento FIFA 22 Challenge, guarda l'elenco completo degli atleti di seguito.

Sulla base del pacchetto NUMBERSUP di adidas che include le scarpe da calcio X, PREDATOR e COPA, ogni giocatore in gioco verrà aggiornato periodicamente durante la stagione. I giocatori alla fine raggiungeranno 99 nelle statistiche di velocità, passaggi, dribbling o presa a seconda delle scarpe che indossano nel gioco. I giocatori che indossano la X aumenteranno il loro ritmo, PREDATOR avranno un dribbling migliorato e quelli che indossano COPA avranno statistiche di passaggio migliorate.

A partire dal 12 novembre, il primo gruppo di giocatori riceverà potenziamenti specifici per le statistiche e darà il via a un viaggio che non si fermerà fino a quando non avranno raggiunto l'ambizioso punteggio 99 entro la fine della stagione!

A settembre, adidas ha presentato il pacchetto NUMBERSUP che ha visto un aggiornamento ispirato ai giochi per le sue serie di scarpe X, PREDATOR e COPA. Prendendo ispirazione da EA SPORTS FIFA 22, l'ultimo pacchetto fonde insieme il mondo reale e quello virtuale.