Annunciato Hextech Mayhem: A League of Legends Story - Caos a Piltover nel nuovo runner musicale

Oggi Riot Forge ha annunciato che Hextech Mayhem: A League of Legends Story, un nuovo runner musicale sviluppato da Choice Provisions, i creatori della serie BIT.TRIP, verrà lanciato su Nintendo Switch e PC via Steam, GOG.com ed Epic Games Store il 16 novembre 2021, per poi arrivare prossimamente su Netflix.Ambientato nell'universo di League of Legends, Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ è un runner musicale con protagonista Ziggs, indimenticabile yordle ed esperto di hexplosivi. I giocatori devono eseguire salti esplosivi e bombardamenti a tempo di musica per evitare ostacoli, disarmare nemici e accendere micce per scatenare divertenti ed esplosive reazioni a catena e raggiungere un'apoteosi confusionaria.I giocatori scateneranno un pandemonio nei vari quartieri di Piltover mentre sfuggono al famigerato scienziato guastafeste Heimerdinger, nell'assurda avventura di Ziggs per creare la bomba più grande mai vista a Runeterra!Ulteriori dettagli sul gioco verranno rivelati il 16 novembre 2021 alle 17:00 durante una presentazione video di Riot Forge. Prima dell'evento verranno fornite informazioni su come collegarsi.Hextech Mayhem: A League of Legends Story è disponibile per il pre-ordine su Nintendo Switch™ e PC, tramite Steam®, GOG.com e sull'Epic Games Store. Pre-ordinando presso questi rivenditori riceverete un esclusivo aspetto Ziggs in Rovina da usare nel gioco. Hextech Mayhem: A League of Legends Story sarà inoltre presto disponibile sulla mobile app di Netflix – incluso con l’abbonamento di Netflix e senza necessità di acquisti in-app.Riot Forge condividerà inoltre nuovi dettagli su Ruined King: A League of Legends Story nelle prossime settimane. Sviluppato da Airship Syndicate, questo intrigante GDR a turni per giocatore singolo vi farà scoprire l'universo di LoL, in cui potrete addentrarvi tra alcuni dei suoi tanti misteri.

