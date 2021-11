Red Dead Online: RDO$ e PE doppi in Invasione

Non c’è nulla di più americano di una guerra per il territorio. La serie in evidenza della settimana rende onore alla tradizione con Invasione: conquista tutto il terreno che puoi e difendilo dai nemici. Tutti i partecipanti riceveranno RDO$ e PE doppi fino al 22 novembre, quindi ti assicuriamo che ne vale la pena.

BONUS E RICOMPENSE PER COLLEZIONISTI

I Collezionisti più determinati che vogliono fare un salto dal negozio errante di Madame Nazar saranno ricompensati per i loro sforzi con il 50% di RDO$ e di PE del Ruolo in più sulle vendite di set per Collezionisti.

Inoltre, partecipando all’evento Free Roam Uovo di condor avrai il 25% di RDO$ e PE del Ruolo in più, oltre a una ricompensa per un paio di stivali gratuiti.



PE EXTRA IN CHIAMATA ALLE ARMI

Dopo la bolgia infernale di Halloween, la prateria è tornata alla normalità nel suo tranquillo alternarsi di giornate di lavoro e di cieca violenza. I cittadini di Strawberry e di Fort Mercer hanno bisogno del tuo aiuto per respingere orde di invasori armati. I giocatori più coraggiosi potranno guadagnare PE doppi difendendo Strawberry dal 9 al 15 novembre e Fort Mercer dal 16 al 22 novembre. Per rendere l’affare ancora più invitante, sappi che mettere a disposizione i tuoi servizi e le tue armi in Chiamata alle armi ti frutterà una ricompensa per 2.000 PE del Club.



IL PASS DI HALLOWEEN 2 È VICINO ALLA CONCLUSIONE

Sono gli ultimi giorni del Pass di Halloween 2. Assicurati di goderti tutto il suo spaventoso divertimento prima che termini il 22 novembre. Tutti coloro che avranno acquistato il Pass di Halloween 2 riceveranno ricompense per 2 camicie gratis e 2.000 PE del Club.



SCONTI

Chi vuole tuffarsi nel mondo dei Collezionisti può andare da Madame Nazar e approfittare di una serie di offerte, tra cui 5 Lingotti d'Oro di sconto sulla Borsa da Collezionista, il 40% di sconto su Binocolo migliorato, Cercametalli e Pala Pennington e il 35% di sconto su articoli selezionati per Collezionisti. In più, basterà fare un salto in una stalla per approfittare del 35% di sconto sulla Bisaccia da sella da Collezionista e su tutti i cavalli Criollo.

Consulta il Catalogo Wheeler, Rawson & Co. o passa dal sarto per ricevere il 35% di sconto sul prezzo di listino delle camicie.

Per finire, spostarsi nella frontiera non è mai stato così semplice: il Viaggio rapido sarà gratis fino al 22 novembre.

