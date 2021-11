Gynoug Recensione PS4

Oggi vi parlo di un classico sparatutto a scorrimento degli. Il gioco è stato pubblicato in Giappone su1 e dopo pochi mesi anche in occidente con il nome di Wings of Wor. Recentemente Nintendo lo ha aggiunto alla Virtual Console per Wii ma solo per il Giappone. Ora,s è pronta per far ritornare questo mitico sparatutto a scorrimento laterale su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.



Storia e Gameplay

Il gioco è ambientato su un pianeta post-apocalittico dove un virus ha trasformato tutte le forme di vita in creature Mutanti. Wor, un angelo guerriero, ha il compito di abbattere i Mutanti di Iccus e uccidere il loro Boss. Gynoug è uno shooter orizzontale tradizionale e i livelli soffrono di troppa linearità, se paragonati ad altri titoli dell'epoca. Comunque il gioco, con la sua adrenalina, velocità e feroci sparatorie, sa divertire ancora oggi. Gynoug non è uno shooter molto tecnico ma, per andare avanti nei livelli, è richiesta una certa concentrazione e riflessi pronti. Ci saranno molti boss e mini-boss da sterminare.

Per fortuna ai giocatori verrà dato unpotente con armi come globi di energia, missili verticali, homing, una barriera di fulmini e un cerchio di angeli che protegge i giocatori mentre distrugge i nemici. Quest'ultimi risultano essere velocissimi e dettano alti ritmi di gioco facendo girare come trottole gli occhi dei giocatori. Tutto è velocissimo ed è una prova di pura resistenza fino alla fine dei livelli dove avviene lo scontro con i potenti. Il sistema di potenziamento avviene tramite sfere e cristalli che si trovano nei livelli e che, una volta assorbiti, danno più potenza di fuoco, velocità di attacco ecc.

Aspetto Tecnico

La resa estetica su PS4 è buona, mentre la cosa che ancora oggi stupisce è l'immersitività che il titolo riesce a trasmettere. I livelli sono oscuri con colori ridotti volutamente per ricreare un'atmosfera tetra. Tuttavia, questa soluzione funziona bene con la struttura del gioco arricchita con effetti di profondità, distorsione, parallasse nello scrolling dei fondali e terremoti. Il comparto audio è buono e le mitiche musiche accompagnato il giocatore molto bene all'azione frenetica.





Conclusioni

Voto 7/10

è uno sparatutto a scorrimento degli anni '90 che ancora oggi sa divertire. I fan del genere dovrebbero assolutissimamente rigiocarlo. Gynoug sarà disponibile dale per console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch e includerà opzioni grafiche per rendere il titolo più godibile nellead altissima definizione.

