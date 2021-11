Gynoug - The Winged Warrior Returns arriva a novembre

Il ritorno del guerriero alato arriva su Switch, PS4 e Xbox

Ratalaika Games è lieto di annunciare che l'acclamato sparatutto Gynoug sarà rilasciato digitalmente il 12 novembre su Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox e Nintendo Switch.



Uscito originariamente su Sega Mega Drive, in America conosciuto come Wings of Wor, questo imperdibile titolo è pieno di azione, distruzione e con un livello di difficoltà insuperabile.





Il pianeta è stato decimato da un virus che si è trasformato e mutato in una razza di creature spaventose! Sono i Mutanti di Iccus, guidati dal terribile Destroyer. Devi volare e combattere per la vita del tuo pianeta! Distruggi Destroyer e Iccus verrà salvato. Annienta tutto ciò che osa sfidarti. Il sistema di potenziamento aumenta notevolmente la tua potenza di fuoco e la forza complessiva! I cristalli e le sfere colorate possono farti guadagnare ancora più potere extra.Trova il globo d'ambra e avrai una vera sorpresa.





Caratteristiche:

High configurable CRT shader

Special mode that enables accessibility features

Rewind mode and save/load state functionality

Dynamic Music

Ever Changinglevels of play

Long Levels of Mythical, Subterranean, Cavernous fiery pursuit

Garganicenemies

Epic mid level and end level boss confrontation

