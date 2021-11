Play with us this X-mas!

Uno sguardo alle vetrine di Natale con le migliore novità proposte da Hasbro, Carrera Toys, Nintendo e Ubisoft!







Il conto alla rovescia è partito e il 25 dicembre si avvicina. E se le decorazioni e l’albero possono attendere ancora un po’, ci sono cose per cui è meglio non aspettare: i regali! Ma niente paura, quest’anno sarà un gioco da ragazzi come sfogliare una rivista sul divano: Hasbro, Carrera Toys, Nintendo e Ubisoft hanno la soluzione giusta per qualsiasi esigenza, con una selezione di prodotti per accontentare tutti, nessun escluso!









No panic, ai regali quest'anno ci pensa Hasbro con una selezione incredibile per tutti i gusti ed età: dalla mitica pasta da modellare Play-Doh, all'unico e inimitabile Baby Yoda, senza dimenticare i grandi classici come Monopoly e Gioco della Vita, che per l'occasione si rinnovano e danno vita a edizioni che lasceranno tutti a bocca aperta. Non resta che l'imbarazzo della scelta per un Natale all'insegna del gioco e del divertimento, insieme ad amici e parenti!





Mani sul volante e piede sull'acceleratore per un Natale adrenalinico: non ci si ferma mai, nemmeno sotto le feste con i set e i radiocomandi Carrera Toys! Dalle piste FIRST dedicate ai beniamini dei più piccoli, fino alle novità GO!!! Build N Race, una combinazione perfetta per i costruttori-piloti, e Mario Pipe Kart, il mezzo per eccellenza dell'idraulico più famoso del mondo. Non resta che scaldare i motori e prepararsi a partire!





Per un Natale all’insegna dei videogame, gli appassionati e non solo potranno divertirsi quest’anno con il nuovo modello OLED di Nintendo Switch, con schermo ancora più grande e dai colori intensi. Chi ama condividere il divertimento potrà contare su un nuovo capitolo della serie di party game per eccellenza, Mario Party Superstars, mentre chi è alla ricerca di un’avventura indimenticabile e dal sapore nostalgico la potrà trovare in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Per chi pensa invece già alla remise en forme post festività, c’è Ring Fit Adventure, l’esclusiva esperienza Nintendo che fa incontrare gaming e fitness. Con Animal Crossing: New Horizons, il life simulator fenomeno del momento, i giocatori potranno invece godersi dei momenti di puro relax su un'isola virtuale tutta da personalizzare!





Per passare un natale all'insegna del divertimento in compagnia, Ubisoft viene in soccorso ai giocatori con proposte per tutti i gusti. Gli appassionati di avventura potranno perdersi nell'esplorazione della paradisiaca Yara, isola ferma nel tempo tenuta sotto scacco dal perfido dittatore Antòn Castillo, interpretato dall'attore Giancarlo Esposito. I più esuberanti, invece, potranno provare pad alla mano il brivido tipico degli sport estremi con Riders Republic, tra salti, trick e ogni genere di evoluzione in alcuni dei parchi naturali più famosi degli Stati Uniti. Gli amanti del ballo possono sfogare la propria voglia di scatenarsi sulle note delle hit più gettonate con Just Dance 2022, il simulatore di ballo numero uno al mondo.

