PS5 è stata craccata

The FloW, Andy Nguyen, ha annunciato di aver bucato le difese di PS5 e di essere riuscito ad accedere alla modalità debug della console acquistata regolarmente. Quindi sulla sua console può essere fatto il jailbreak e sarà possibile eseguire software non autorizzato.

The FloW è noto per la sua collaborazione con proprio con Sony per identificare possibili vulnerabilità e risolverle. È anche l'autore responsabile di molti emulatori come PSP Adrenaline, Trinity ecc; è riuscito anche a trovare gli exploit di PS Vita e PS4 che Sony ha rattoppato con i vari aggiornamenti firmware.

The FloW lo ha annunciato - con tanto di prove - su Twitter, ma non rivelarà la procedura su come ha craccato il firmware della PS5. Sicuramente si accorderà con Sony per il mantenimento della sicurezza delle PlayStation. Quindi è molto improbabile che del software pirata inizi a circolare in rete. Molto probabilmente già Sony e TheFloW stanno lavorando insieme per risolvere questo problema.







