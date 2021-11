I cinque figli di una 34enne morirono in un incendio : ora la donna è indagata

Terribile storia in America con una madreper omicidio colposo: i suoisono morti in unla notte di agosto quando lei è andata a festeggiare il suo 34esimo compleanno e li ha lasciati in custodia ai nonni, ma i due anziani si sono addormentati e la casa ha preso fuoco e ha ucciso i bambini.

Sabrina Dunigan, di East St. Louis, Illinois, è indagata in relazione alla morte dei suoi cinque figli piccoli che sono morti da soli a casa in quel terribile incendio. Le vittime, tutte sotto i 10 anni, erano morte nell'incendio che si era sviluppato nel dipartimento il 6 agosto e per questo un giudice ha disposto l'arresto della donna e una cauzione di 75.000 dollari. Secondo i documenti investigativi redatti dai vigili del fuoco, Dunigan avrebbe lasciato a casa da soli i figli e "consapevolmente causato o permesso che quei minori fossero messi in circostanze di oggettivo pericolo". Dunigan, infatti, è indagata per cinque possibili accuse. La notte della tragedia, è tornata a casa alle 3 del mattino ma ha trovato l'appartamento in fiamme: si è buttata dentro e si è bruciata braccia e gambe ma non è riuscita a salvare i bambini. Da parte loro, i genitori del sospettato, Greg Dunigan e sua moglie, che vivono nello stesso condominio, avrebbero dovuto fare da babysitter mentre lei era via, ma qualcosa è andato storto e hanno confessato in lacrime ai media: "Ci siamo addormentati".

Altre News per: cinquefigli34ennemorironoincendiodonnaindagata