Il Natale è più bello con Trust

Vi segnalo una selezione di idee regalo per Natale di Trust, azienda specializzata in accessori per il lifestyle digitale. Di seguito le proposte:





Per linea Home&Office, dedicata agli smart worker più esigenti, Trust propone due alternative che coniugano performance e attenzione al design:





Mouse wireless ergonomico Voxx, che si distingue per la massima comodità d’uso e le elevate prestazioni: ultra-confortevole, dotato di 9 pulsanti regolabili e di un display LED di status che indica il livello della batteria e della connessione, l'impostazione DPI e la modalità wireless. Voxx garantisce un’ottima connettività, grazia alla possibilità di collegarlo via USB o Bluetooth su PC, laptop, tablet o smartphone – permettendo di passare da una postazione di lavoro all'altra senza problemi di continuità. Prezzo: 49,99 euro





Mouse wireless ricaricabile Puck, disponibile in tre colorazioni: nero, blu e rosa. Puck strizza l’occhio al design, con la sua forma sottile (solo 27 mm), liscia e ultra-arrotondata. Essendo ambidestro soddisfa tutti gli utenti. Inoltre, i suoi pulsanti silenziosi riducono il fastidioso ticchettio di fondo, mentre l'interruttore DPI integrato permette di scegliere tra varie velocità. La connessione a PC e tablet avviene tramite Bluetooth o USB (che è anche lo strumento di ricarica). Prezzo: 19,99 euro





Di seguito, Trust propone il set perfetto per il gaming e il live streaming:

Tastiera meccanica GXT 863 Mazz, che unisce performance eccellenti per il gaming a un prezzo conveniente. Dotata di interruttori meccanici Outemu RED rapidi, reattivi e capaci di resistere a 50 milioni di battute, questa tastiera è pronta a sopportare anche le sessioni di gioco più intense. Mazz incorpora la tecnologia N-key rollover, soluzione anti-ghosting che registra la pressione di ogni tasto. Grazie allo sfondo retroillumunato e alle 14 diverse modalità di illuminazione LED RGB e luminosità regolabili, inoltre, Mazz è pronta ad accontentare i gusti di ogni giocatore. Prezzo: 49,99 euro





Cuffie gaming multipiattaforma GXT 414 Zamak, una proposta di fascia alta per i giocatori più esigenti. Queste cuffie rendono il massimo su PC, laptop, console, ma anche per il gaming/l’ascolto di musica in mobilità, grazie ai driver da 53 mm. Il microfono regolabile con filtro pop contribuisce a comunicazioni sempre chiare e precise per i compagni di squadra. Le componenti in metallo e le finiture di alta qualità, infine, rendono questo top di gamma davvero premium, con una comodità assicurata dai padiglioni over-ear confortevolmente imbottiti e dall’archetto regolabile che garantisce una vestibilità perfetta per tutti. Prezzo: 74,99 euro





Mouse gaming GXT 922W Ybar, perfetto compagno per ogni aspirante pro-gamer, grazie al sensore ottico integrato, che offre una risoluzione regolabile da 200 a 7200 DPI, e all’illuminazione LED RGB integrale. Ybar è fluido e veloce e offre grande libertà di movimento con il cavo a treccia da 2,1 m. Infine, il suo software avanzato consente di regolarne i sei pulsanti, i profili, le macro e persino gli effetti di luce (dall'onda arcobaleno agli RGB ad effetto cangiante), per un'esperienza di gaming completamente personalizzata da abbinare alla propria postazione di gioco. Prezzo: 24,99 euro





Microfono con braccio GXT 255+ Onyx, una soluzione plug&play per lo streaming professionale con pattern di registrazione a cardioide, che attenua i rumori di sottofondo, monitoraggio a latenza zero, per ascoltare la registrazione in tempo reale, e asta flessibile in alluminio, per minimizzare le vibrazioni. Onyx è adatto per podcast, commenti fuori campo, streaming dal vivo e registrazioni strumentali. Inoltre, l'anello di luci LED regolabili a sei colori soddisferà ogni creator. Prezzo: 199,99 euro

