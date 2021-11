Australia, Terence Darrell Kelly : ecco il rapitore di Cleo Smith ossessionato dalle bambole

Il presunto rapitore di Cleo Smith si chiama Terence Darrell Kelly, 36 anni, che colleziona bambole Bratz e appare in magliette di cartoni animati sui social media. Sono i primi dettagli emersi dall'arresto dell'uomo, dopo che gli investigatori hanno trovato la ragazza all'interno della sua abitazione mercoledì mattina presto. La sua immagine è stata esaminata dai ricercatori ed emerge il profilo di un uomo ossessionato dalle bambole, tanto da pubblicare sui social la foto della sua stanza dedicata ai giocattoli. Molti dei loro profili, amano rappresentare tutte le loro personalità.

Non solo: come hanno riportato i suoi vicini su The West Australian, Kelly è stato descritto come "un uomo tranquillo e riservato". Tutti lo conoscevano e alcuni lo chiamavano "famiglia", tanto da sorprendersi nello scoprire che nascondeva una bambina di quattro anni nella sua camera da letto.

L'uomo è già stato portato davanti alla Corte dei Magistrati di Carnarvon con l'accusa di aver preso con la forza un bambino di età inferiore ai 16 anni ed è stato rappresentato da un avvocato del Geraldton Aboriginal Legal Service, che è apparso tramite collegamento video e non ha chiesto la cauzione. I detective della task force di 160 membri Rodia, quelli che hanno portato a casa Cleo, hanno partecipato durante la sua breve apparizione. Kelly affronterà di nuovo la corte tramite collegamento video il mese prossimo.

