The Sims 4 rivela il Kit Interni Floreali, Scenar e nuova modalità di gioco

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi nuovi contenuti per The Sims 4, tra cui il prossimo Kit Interni Floreali, e un aggiornamento gratuito del gioco base che introduce nuove funzionalità di gioco chiamate Scenari. Come parte della Stagione delle personalità, questi aggiornamenti dei contenuti incoraggiano la creatività e l'esplorazione, e facilitano il gioco in modi completamente nuovi per celebrare tutti i lati della personalità dei propri Sims.









The Sims 4 Kit Interni Floreali, è l'ultimo kit pensato per i Simmer che desiderano riempire i loro spazi con vegetazione lussureggiante e creare un santuario moderno nelle loro case. Il kit verrà lanciato il 9 novembre per PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Il pollice verde non è richiesto in questo nuovissimo kit, poiché i Sims sono ispirati a portare l'aria aperta all'interno con piante vibranti che danno nuova vita a qualsiasi spazio. I giocatori possono godere di un'atmosfera rilassante di crescita tutt'intorno con dettagli frondosi inaspettati e bellezze naturali, ravvivando i loro spazi trasformando normali oggetti per la casa in decorazioni viventi con l'aggiunta di foglie incantevoli. Le piante in vaso e sospese trasformano qualsiasi stanza in una piccola fetta di paradiso e, con una miriade di colori verdeggianti, sembrerà di vivere in una vera e propria serra.









Inoltre, gli Scenari sono ora disponibili per i giocatori come aggiornamento gratuito del gioco base per The Sims 4 su tutte le piattaforme, offrendo un nuovo modo di giocare ed esplorare per i Simmer.

Gli Scenari sono storie basate su obiettivi all'interno del gioco in cui la scelta di un giocatore influisce sul risultato, proprio come nella vita reale! L'aggiornamento di oggi introduce gli Scenari di Sfida: Trovare l'Amore dopo una Rottura e Fare Soldi; così come uno Scenario in edizione limitata, Troppi Bambini, che sarà disponibile da domani fino al 6 novembre.

The Sims 4 continuerà a rilasciare nuovi Scenari nel tempo, con temi e stili diversi. La festa è appena iniziata!