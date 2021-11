ARCANE: festeggiato il lancio con l'evento RIOT X ARCANE

Riot Games

Oggi Riot Games, sviluppatore e distributore di videogiochi, ha annunciato l'evento RiotX Arcane, un'esperienza di un mese che raggrupperà tutti i suoi prodotti per festeggiare il lancio della prima serie animata di Riot, Arcane League of Legends. I giocatori e i fan assisteranno a eventi dal vivo e su diversi media digitali che si evolveranno durante il mese dopo ogni atto della serie, insieme alle attività in tutti i titoli Riot. L'evento RiotX Arcane inizia oggi, continuando poi verso uno straordinario weekend di eventi tra cui il Campionato Mondiale di League of Legends e l'anteprima di Arcane.





L'ecosistema di giochi Riot si dirige più forte che mai verso il lancio di Arcane, con un mese di festeggiamenti. Nella scorsa decade più di 600 milioni di persone in tutto il mondo hanno giocato nell’universo di League. Durante il solo mese di ottobre oltre 180 milioni di utenti attivi hanno giocato nell'universo di League of Legends*, facendo registrare alla compagnia un record assoluto.

"Con ogni nuovo passo fatto, dal lancio di nuovi giochi all'espansione del nostro eSport, siamo sempre rimasti concentrati sulla necessità di offrire ai giocatori contenuti emozionanti fedeli al cuore dell'esperienza di League of Legends", ha dichiarato Nicolo Laurent, CEO di Riot Games. "Oggi molti più giocatori apprezzano i nostri giochi in tutto il mondo rispetto al passato, convalidando la fiducia verso la PI di League of Legends mentre avviamo una nuova era con il lancio di Arcane. Insieme ai giocatori vogliamo mettere i videogiochi al centro dell'intrattenimento globale."

Il mese di festeggiamenti si aprirà con il Campionato Mondiale di League of Legends, dove hanno debuttato alcune delle canzoni e delle esperienze di intrattenimento più famose di Riot. Unendo i mondi dei videogiochi, delle competizioni e dell'intrattenimento, la Cerimonia di apertura del Campionato Mondiale di quest'anno, presentato da Mastercard, ospiterà i vincitori del Grammy Award, gli Imagine Dragons, insieme a PVRIS, Bea Miller, JID e Denzel Curry, per accompagnare i fan e i giocatori in un viaggio tra Piltover e Zaun, la città doppia dove si svolgono le vicende di Arcane. La Cerimonia di apertura inizia sabato 6 novembre alle 13:00 CET e sarà trasmesso su lolesports.com, oltre che su YouTube e Twitch.

Il giorno seguente, l'anteprima mondiale di RiotX Arcane inizierà all'1:30 CET con una diretta globale su Twitch (attraverso il canale di Riot Games e i canali degli streamer e delle streamer su Twitch) e su Arcane.com. Organizzato dal quartier generale di Riot a Los Angeles, l'evento di anteprima mondiale offrirà un tappeto rosso innovativo per stampa e streamer da oltre 30 paesi in tutto il mondo, permettendogli di trasmettere i festeggiamenti alle loro community globali. Arcane è la prima serie Netflix a debuttare con il co-streaming esclusivo su Twitch, e i creatori di contenuti sul servizio potranno trasmettere le proprie reazioni mentre guardano il primo episodio.

Durante la pubblicazione della serie, tutti i giochi di Riot lanceranno nuovi prodotti a tema Arcane. Festeggiando l'evento a modo loro, i giocatori vedranno uscire questi aggiornamenti nel mese di novembre, con ulteriori sorprese di settimana in settimana, durante lo sviluppo della serie:

League of Legends esplorerà in profondità il mondo di Arcane, lanciando degli aspetti gratuiti ispirati alla serie, vari aggiornamenti a tema per la Landa degli evocatori e delle novità sulla pre-stagione 2022. Inoltre, la prossima settimana verranno svelate due nuove esperienze interattive!

? Aspetti gratuiti ispirati ad Arcane per Jayce, Vi, Caitlyn e Jinx

? Aggiornamento sulla pre-stagione 2022 con nuovi draghi elementali, oggetti e rune

Aggiornamento arte e sostenibilità di Caitlyn

Dettagli mappa nella Landa degli evocatori e altro ancora!

Evento di gioco Esperienza di Arcane

Aspetti Jinx e Vi Arcane disponibili gratuitamente attraverso le ricompense per l'accesso giornaliero

? L'attesissimo lancio di Jayce e Caitlyn durante l'evento Colpo hextech

Settimane a tema in Gilda contro Gilda, con la presenza di Jinx e Vi

? Il lancio di una nuova modalità PvE permanente, Il Cammino dei campioni

? Nuovo campione: Jayce

Carte di supporto a tema Piltover e Zaun

? Mega Pass Evento

Lancio del set Aggeggi e marchingegni

? Strateghi a tema Arcane, con l'introduzione dei nuovi Mini Campioni

? Una nuova modalità Double Up da giocare con i vostri amici

? Pass RiotX Arcane gratuito

? Contenuti di gioco collezionabili gratuiti

? Set da collezione di Arcane

? Nuovo agente: Chamber

"Per creare un'esperienza attorno al lancio di Arcane, abbiamo iniziato con i nostri giochi, l'origine della PI", ha dichiarato Sarah Schutz, responsabile dell'esperienza Riot (XP), Riot Games. "Speriamo di aver creato un evento che incoraggi i giocatori a festeggiare Arcane a modo proprio, come una community globale, dentro e attorno ai giochi che amano."

L'hub dell'evento Il mondo di RiotX Arcane, un sito che i giocatori possono esplorare durante lo spettacolo, è già disponibile. Si evolverà di settimana in settimana con nuove informazioni, e i giocatori potrannoaffrontare un'avventura narrativa e completare delle missioni per ottenere ricompense nel gioco. Le ricompense saranno disponibili a partire dal 7 novembre, mentre potrete ottenere quelle aggiuntive di gioco dal 15 novembre. Le ricompense di Prime Gaming saranno disponibili dal 1° al 30 novembre.

I fan e i giocatori che si sintonizzeranno per l'anteprima mondiale di RiotX Arcane riceveranno i seguenti Drop di Twitch, ricompense nel gioco offerte a chi guarderà l'evento:

Emote Una sola lacrima (League of Legends: Wild Rift)

Capsula Arcane (League of Legends)

Accessorio arma Fishbones (VALORANT)

Uovo Mini Leggende Aggeggi e marchingegni (Teamfight Tactics)

Emote di Jayce (Legends of Runeterra)

