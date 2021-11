GF Vip 6, Elettra Lamborghini su Alex Belli : Ma fatemi il piacere!

A sorpresa, l'ereditieraha dimostrato di "tifare" il concorrente delAldo Montano e ha scritto un post feroce contro. Nonostante gli equilibri siano sempre più tesi in casa del Grande Fratello Vip,ha scritto un post sui social per esprimere il suo sostegno a Aldo Montano, concorrente di questa sesta edizione del programma. "Un altro 'shh' e rompo il telefono. Vogliono far fuori Aldo perché è il più forte. Non capisco questo che essere gentile e sereno sia considerato una persona senza pa**e. Ma fammi il piacere," ha detto l'ereditiera, che non ha mai nascosto di essere una grande fan dello show.

Nella casa del reality Aldo Montano e Alex Belli hanno litigato duramente per alcune dichiarazioni rilasciate dalla modella. sul conto dell'atleta. “Non ho indizi o forza in quello che faccio, sono così. In confessionale sei stato molto sfacciato e hai recitato", ha raccontato Montano ad Alex Belli. Per sapere come andrà a finire tra i due concorrenti del GF Vip, non resta che attendere le nuove puntate del programma mentre quanto a Elettra Lamborghini, da tempo girano le voci secondo cui l'ereditiera potrebbe essere in attesa del suo primo figlio. La notizia non ha ancora ricevuto conferme o smentite, ma molti sui social sperano di saperne presto di più. Elettra Lamborghini è sposata dal 2020 con il dj olandese Nick Van De Wall e , secondo le indiscrezioni in circolazione, l'avrebbero vista in un negozio per bambini. L'ereditiera e il marito confermeranno la notizia della gravidanza? Tanti suoi fan lo stanno aspettando!

