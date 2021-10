EA celebra Halloween con il canto di Lost in Random

Oggi, EA e Zoink hanno pubblicato un inquietante video canoro con il colorato cast di personaggi di Lost in Random, giusto in tempo per festeggiare Halloween questo fine settimana! L'atmosfera macabra del gioco e i regni misteriosi sono il modo perfetto per immergere i giocatori nei sentimenti spaventosi di questa festa.

Da Zoink Studios e EA Originals, Lost in Random porta i giocatori in un viaggio con la giovane Even e il suo compagno Dicey per attraversare i misteriosi sei regni di Alea, affrontare i servi di una regina cattiva e trovare la sorella di Even, Odd.





Con una grafica ispirata ai film di Tim Burton e Laika, una storia con dialoghi scritti dal vincitore del premio Eisner Adventure Time e autore di The Unbeatable Squirrel Girl della Marvel Comics, Ryan North, e un gameplay che fonde l'esplorazione con tattiche ispirate ai giochi da tavolo, Lost in Random è un gioco da non perdere in questa stagione spettrale. Poiché il gioco è stato lodato per il suo eclettico cast di personaggi, il video canoro è un ottimo modo per ricordare ai giocatori le personalità uniche pronte ad accogliere Even e Dicey dietro ogni angolo dei sei regni.





