Lost in Random: stile artistico unico dai disegni scuri ai modelli in argilla della vita reale

Il team di Zoink ti porta dietro le quinte per esplorare lo stile artistico unico di Lost in Random, la pluripremiata, macabra, avventura recentemente rilasciata che porta i giocatori in un viaggio contorto, per avere successo nel Regno di Alea.

Immergendosi nel delicato mix di fiaba e oscurità del gioco, il blog esplora come Zoink ha lavorato attraverso una varietà di concept art tematici per creare le splendide ambientazioni del gioco. Il team analizza tutto, dalla composizione ambientale, ai materiali creativi e al design dei personaggi, allo storyboard e alla sfilza di artisti che li hanno ispirati, come Heidi Smith di Paranorman, nel plasmare il mondo di Lost in Random.



Puoi dare un'occhiata ad alcuni dei concept art qui sotto e leggere il blog completo qui per saperne di più su come l'arte del gioco si è evoluta nel bellissimo Regno di Alea.





