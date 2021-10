Diablo Immortal - la closed beta inizia stanotte

tempo addietro quest'anno, il team di Diablo Immortal ha effettuato un test approfondito in closed alpha durante il quale la nostra community ha fornito feedback importanti su tutte le funzionalità e i sistemi. Da allora il team ha lavorato sodo per passarli in rassegna e implementare entusiasmanti modifiche al gioco. Siamo lieti di annunciare che la nostra prossima fase di test, la closed beta di Diablo Immortal, ha inizio oggi!

Come per i precedenti test pubblici di Diablo Immortal, la closed beta sarà disponibile solo per i dispositivi Android e in regioni specifiche, da cui potrà partecipare un numero limitato di giocatori. Gli avventurieri più fortunati che saranno invitati alla beta riceveranno presto una notifica da Google Play coi dettagli su come collegarsi e gettarsi nell'azione. A partire dalle 02:00 di domani, i server della closed beta saranno aperti in Canada, dove i giocatori locali potranno provare Diablo Immortal per la prima volta, e in Australia. Nelle settimane successive apriremo server anche in Corea, Giappone e Cina, dove la versione di test del gioco sarà disponibile nelle lingue locali.

È in arrivo una marea di aggiornamenti e nuovi contenuti con la closed beta di Diablo Immortal, tra cui:

• Una nuova classe giocabile: il Negromante. Rianima i cadaveri per creare un esercito di morti mentre infliggi maledizioni e pestilenze sui nemici di Sanctuarium.

• Aggiornamenti al PvP e al PvA. Il popolare sistema PvP e PvA del gioco, il Ciclo del Conflitto, è stato migliorato con una battaglia 30v1 chiamata Sfida dell'Immortale; stiamo aggiungendo le classifiche al sistema PvP del Campo di Battaglia 8v8; abbiamo introdotto un nuovo sistema di equipaggiamento di fine gioco, ossia gli oggetti di set; ora si potranno affrontare i boss d'incursione dell'Inferiquiario in gruppi fino a otto giocatori; e altro ancora!

• Supporto per i controller. I giocatori potranno provare in anteprima il supporto per i controller in Diablo Immortal.

• Acquisti in gioco opzionali. Nella closed beta saranno disponibili per la prima volta gli acquisti in gioco opzionali, per sperimentarne la funzionalità e ottenere preziosi feedback dalla community. Tutti i progressi dei giocatori saranno annullati al termine della closed beta, ma gli acquisti effettuati saranno convertiti in crediti di gioco e resi disponibili all'uscita di Diablo Immortal.

Dato che stiamo testando diverse funzionalità di fine gioco, la closed beta di Diablo Immortal durerà diverse settimane per essere sicuri che i giocatori abbiano abbastanza tempo per approfondirle. La data esatta di termine della closed beta sarà annunciata in seguito.

