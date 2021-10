Halloween Week in GTA Online

Ricompense triple nella serie di sfide del bunker di Halloween mentre la follia sbarca a Los Santos

Un’atmosfera macabra e surreale continua a tormentare gli abitanti di Los Santos durante la stagione di Halloween, grazie ad auto fantasma e squartatori psicotici che si uniscono a luci e oggetti volanti non identificati. Procedi con cautela e guardati le spalle: il tuo quartiere sarà infestato da minacce di ogni tipo.

Orrori di Halloween: ricompense triple nella serie di sfide del bunker di Halloween, GTA$ e RP doppi nelle modalità a tema Halloween e avvistamenti di piante di peyote psichedeliche

Un bunker sotterraneo è un luogo più sicuro per superare indenni il caos di Halloween... almeno finché gli assassini non riescono a entrare, trasformando il tuo rifugio in un incubo claustrofobico. Non farti scoraggiare, però, e approfittane per sfruttare le ricompense triple nella serie di sfide del bunker di Halloween, che include un macabro trio di mappe di Slasher ambientate nel cuore del bunker, della base missilistica e del Casinò e Resort Diamond.

In più, otterrai GTA$ e RP doppi in tutte le più sanguinose attività a tema Halloween, tra cui Vieni fuori a giocare, Condannati, una selezione di mappe di Slasher e le Sopravvivenze con alieni.

Come se non bastassero tutti questi orrori, gli amanti del trekking e dei sandali continuano a trovare piante di peyote, non solo ai piedi delle Tataviam Mountains, ma persino nei giardini più curati. Mangiale a tuo rischio e pericolo: sono molto piccole, ma le loro proprietà psichedeliche sono incredibili.

Cabinato di Camhedz disponibile fino al 3 novembre

Il tempo sta per scadere per i possessori della sala giochi che vogliono aggiungere il cabinato di Camhedz alla loro collezione. Dopo averlo acquistato dal sito di Pixel Emporium, potrai tenerlo con te anche quando non sarà più disponibile.

Bonus nelle Lotte tra business

Il mercato dei carichi illegali è in ottima forma! Forse hai notato che, grazie a questo picco di scorte, le Lotte tra business si verificano più spesso. Il tuo compito è soddisfare la domanda, in cambio di ricompense doppie in tutte le Lotte tra business; vincendo un Carico evento, riceverai anche la maschera Teschio luminoso arancione e la maglietta Bande Street Crimes rossa.

Gioca per sbloccare la livrea Mimetica squalo per la Pegassi Toreador

Gioca questa settimana e ricevi la livrea Mimetica squalo per la Pegassi Toreador, la copertura perfetta per quando la vita ti richiede di tuffarti tra le onde e di non farti trovare.

Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo dell’Autoraduno

I maniaci della velocità e i membri dell'Autoraduno di LS che riescono ad arrivare in prima o in seconda posizione nella serie di gare clandestine per quattro giorni consecutivi riceveranno le chiavi della Obey Tailgater S come ricompensa per la loro tenacia, il loro mordente e il loro sconsiderato disprezzo per il codice della strada.

Veicoli dell’area di prova: Ocelot Pariah, Pfister Comet S2 ed Emperor Vectre

Se sei alla ricerca di un’auto da modificare, passa dall'area di prova e guida l’Ocelot Pariah, la Pfister Comet S2 e l’Emperor Vectre tra le colonne: scopri come se la cavano in una Prova a tempo e sfida un amico (o un nemico) in una Corsa ai checkpoint senza costi aggiuntivi.

Veicolo da primo premio della settimana: Albany Lurcher personalizzato

Passa dal Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata: avrai GTA$, RP, capi d'abbigliamento, snack o premi misteriosi di ogni tipo. Se sarai fortunato, il primo premio della settimana è un Albany Lurcher con la livrea Lo squartatore, uno stiloso carro funebre in grado di terrorizzare alleati e avversari.

SCONTI

Questa settimana, non perderti il divertimento: acquista una sala giochi e trasformala in un ritrovo retrò e in una base operativa perfetta per un Colpo al Casinò Diamond grazie al 40% di sconto su sale giochi e relative migliorie e modifiche.

Ci sono anche sconti su una serie di veicoli progettati per terrorizzare i mortali, tra cui enormi veicoli di Arena War, la Pfister Growler, perfetta per chi ama il tuning, e molto altro.

Veicoli

MTL Nightmare Cerberus - 50% off

Declasse Nightmare Brutus - 50% off

HVY Nightmare Scarab - 50% off

Vapid Nightmare Imperator - 50% off

Annis Nightmare ZR380 - 50% off

Western Nightmare Deathbike – 50% off

LCC Sanctus – 35% off

Pfister Growler – 30% off

Prime Gaming Bonuses and Benefits

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming avranno 100.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana, oltre a una LCC Sanctus gratis, disponibile da Southern San Andreas Super Autos.

I membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi, tra cui il 70% di sconto su Western Company Besra e Truffade Z-Type fino al 17 novembre.

