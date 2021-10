Per evitare di utilizzare soluzioni d'arredo nei classici colori bianchi, è possibile optare per le trasparenze che hanno il doppio vantaggio di abbinarsi perfettamente a qualsiasi palette e stile e di non appesantire l'ambiente. Oltre a questo le sedie trasparenti si caratterizzano per essere molto funzionali essendo leggere e impilabili tra loro.

Come abbinare le sedie trasparenti in una casa dallo stile moderno

Le forme sinuose e innovative delle sedie trasparenti le rendono adatte a essere utilizzate in case moderne. La trasparenza si combina alla perfezione con lo stile minimal ed essenziale e possono essere scelte per tutte le zone della casa. In cucina sono di grande effetto sgabelli trasparenti collocati a ridosso della penisola, così come si abbinano benissimo a tavoli in legno massiccio o in pietra. In camera da letto le sedie trasparenti possono essere utilizzate come arredo raffinato da sfruttare per appoggiare abiti e vestiti vari.

Come abbinare le sedie trasparenti in una casa dallo stile classico

Le sedie trasparenti, nonostante la modernità della forma e del colore, sono ideali anche nelle case dove gli arredi sono classici poiché valorizzano gli elementi. Le sedie trasparenti usate per un tavolo da pranzo ricco decorato per esempio, smorzano la pesantezza del materiale dando maggior luminosità all'ambiente. Allo stesso tempo sistemare delle sedie trasparenti sopra un tappeto persiano è sempre un'ottima idea perché ne rendono comunque visibile la trama preziosa.

In uno studio classico e tradizionale, una sedia trasparente con braccioli riuscirà a dare un tocco di classe ed eleganza alla zona grazie al contrasto tra stili che si sposa alla perfezione.

Come abbinare le sedie trasparenti: i colori

Le sedie trasparenti si abbinano perfettamente a qualsiasi palette di colori. Per creare un effetto visivo particolare, possono essere scelte sedie trasparenti di colore diverso tra loro, da abbinare con un tavolino di cristallo per la massima eleganza. Queste seggiole riescono ad abbinarsi alla perfezione al legno, il cui colore marrone viene reso più leggero dalla trasparenza. Allo stesso modo si sposano benissimo con il nero per una modernità destinata a non passare mai di moda.

Chi ama gli arredi estrosi, infine, potrà scegliere le sedie trasparenti per tavoli in vetro colorato: l'effetto sarà davvero particolare.

I costi delle sedie trasparenti

Le sedie trasparenti possono avere costi molto vari perché il prezzo dipende da diversi fattori come la qualità dei materiali, le dimensioni, la forma, l'aggiunta di elementi accessori e altro ancora. Su shop online come Sendero.deals, che si distingue per l'ampia proposta di complementi d'arredo tutti di produzione italiana esclusivamente in offerta speciale, è possibile trovare tanti modelli di sedie trasparenti prezzi vantaggiosi ed elevata qualità.

In base al bisogno è possibile trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e chiedere informazioni se si è incerti sulla scelta. Ci sono infatti sedie dotate di braccioli, altre lavorate sullo schienale, così come sedie trasparenti realizzate a forma di poltroncina, fino a quelle colorate.

