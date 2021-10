CALL OF DUTY: VANGUARD PORTA I NON MORTI A LONDRA

Call of Duty ha portato i soldati zombie nelle strade di Londra, permettendo ai fan di fare la “loro conoscenza” prima del lancio ufficiale di Call of Duty: Vanguard, previsto per il 5 novembre, e della sua attesissima modalità Zombie.

All’inizio di ottobre, presso il Truman Brewery di Londra, sono state collocate una serie di teste zombie animatronic, attirando la curiosità del pubblico che ha così potuto interagire e spaventarsi dal vivo, testando in anticipo l’esperienza che li aspetterà in

Sviluppata in collaborazione tra Sledgehammer Games e Treyarch Studios, la modalità Zombie di Vanguard vedrà Operatori da tutto il mondo affrontare orde di non morti in una lotta per la sopravvivenza, con nuove avventure e storie da scoprire, in una trama che rappresenta un prequel di quella iniziata lo scorso anno inCall of Duty: Black Ops Cold War.

