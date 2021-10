DOOM Eternal debutta l'aggiornamento HORDE MODE

Doom Eternal - - PlayStation 4







L'Aggiornamento 6.66 di DOOM Eternal è in arrivo oggi, con un carico mostruoso di contenuti gratuiti per tutti i giocatori. L'Aggiornamento 6.66 introduce la nuova modalità arcade Horde Mode, l'esperienza migliorata di BATTLEMODE 2.0, due nuovi livelli Master e tanto altro!





Horde Mode

Dimostrate il vostro valore e misuratevi con gli altri giocatori per scalare le classifiche stagionali nella nuova modalità arcade di DOOM Eternal: Horde Mode.

Iniziate con una dotazione completa di miglioramenti, rune e potenziamenti ma armati solo di un fucile a pompa con Maestria sbloccata.

Sconfiggete ondate di demoni per sbloccare altre armi e completate tre livelli pieni zeppi di sfide.

Completate tutti gli eventi di combattimento e di attraversamento per sbloccare più di 7 nuove skin, tra cui lo Slayer DOOM II e lo Slayer centauro!

Sfidate voi stessi e gli Slayer rivali per ottenere il punteggio più alto nelle classifiche stagionali giocando ai livelli di difficoltà più alti, completando round bonus, uccidendo i demoni con una taglia, evitando di utilizzare le super armi e altro ancora

BATTLEMODE 2.0

Due nuovi livelli Master

Scoprite una versione migliorata di BATTLEMODE, la modalità multigiocatore competitiva 2 vs 1 in cui due demoni controllati da giocatori sfidano uno Slayer armato fino ai denti. Questa versione introduce un nuovissimo sistema di matchmaking basato sulle serie di vittorie e nuove ricompense, una nuova arena (Fortezza) e un nuovo demone giocabile: il Cavaliere del terrore.Nei livelli Master Nucleo di Marte e Lancia del Mondo*, misuratevi con versioni speciali dei combattimenti contro i demoni per un'esperienza tutta nuova. Mostrate al mondo che avete superato sfide degne solo degli Slayer più grandi.





L'Aggiornamento 6.66 è disponibile da oggi per PC, Xbox One, Xbox Series S|X, sistema PlayStation 4 e console PlayStation 5.



*Per il livello Master Lancia del Mondo è necessario possedere The Ancient Gods Parte 2.



