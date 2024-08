Riedizione di DOOM + DOOM II e beta delle mod di DOOM Eternal ora disponibili

Oggi, durante la diretta streaming di benvenuto del QuakeCon, Marty Stratton e Hugo Martin di id Software sono saliti sul palco principale per annunciare la nuova e definitiva riedizione combinata di DOOM + DOOM II, disponibile ora in tutto il mondo. Il team di id Software ha anche annunciato la beta delle mod di DOOM Eternal, che introdurrà il supporto mod ufficiale al pluripremiato sparatutto. Nuova riedizione di DOOM + DOOM II I due leggendari titoli sono stati migliorati e combinati in un unico prodotto. Sviluppato da id Software e originariamente pubblicato nel 1993, DOOM è stato il gioco che ha lanciato e reso popolare il genere degli sparatutto in soggettiva, stabilendo uno standard per tutti i titoli a venire. Il suo seguito acclamato dalla critica, DOOM II, è arrivato nel 1994.La nuova definitiva versione di questi titoli combinati - sviluppati insieme a Nightdive Studios - è ora disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.Guarda il trailer qui: https://youtu.be/RHF8RBfsR5cQueste versioni recentemente migliorate includono:

Deathmatch online multipiattaforma e co-op fino a 16 giocatori

supporto mod per giocatore singolo pubblicate dalla community con un browser mod nel gioco

rendering ottimizzato

opzioni di accessibilità

colonna sonora IDKFA opzionale di Andrew Hulshult, selezionabile insieme alle colonne sonore midi originali, compresa l’inedita versione IDKFA di DOOM II

prestazioni migliorate con rendering in multithreading, con il supporto a una risoluzione fino a 4K e 120 FPS su Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5

nuovo episodio “Legacy of Rust”, con nuove armi e demoni, realizzato in collaborazione da membri di id Software, Nightdive Studios e MachineGames

DOOM Eternal:

Anteprima della mod per PC

DOOM Anthology

DOOM

SNES da Limited Run Games

Carrello SNES color canna di fucile con inchiostro metallico

Manuale

Poster

Scatola SNES

Versione migliorata del carrello Standard Edition, con variante con schizzi di sangue ed etichette su piastra metallica per commemorare l’uscita

Manuale

Poster

Scatola CE Premium in rilievo

Certificato di autenticità numerato

Tiratura limitata a 666 copie

Creations - Bards College

article/ 5KDJknffWhhRFXQ8jafgAN/bards- college-skyrim-special- edition-creation