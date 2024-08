KONAMI svela i prodotti esclusivi in occasione del 275th Yu-Gi-Oh! Championship Series

KONAMI svela i prodotti esclusivi che i fan di Yu-Gi-Oh! potranno ottenere a Lille, Francia, in occasione dello speciale evento di celebrazione 275th Yu-Gi-Oh! Championship SeriesPrevisti oltre 2000 Duellanti per il Main Event della 3 giorni dedicata a Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI

Konami Dig è entusiasta di svelare i prodotti esclusivi che i fan di Yu-Gi-Oh! avranno la possibilità di ottenere durante l’evento celebrativo 275th Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) che si svolgerà dal 27 al 29 settembre a Lille, Francia.

Innanzitutto, tutti i Duellante registrati al Main Event del weekend, riceveranno al check-in un esclusivo Game Mat di partecipazione. Questo tappetino è dedicato a 2 carte che hanno debuttato a luglio ne Il Proibito Infinito – la Carta Magia "Mostro Resuscitato", con l’iconico Mago Nero, e la Carta Magia "Scambio di Anime", con l’amato Drago Bianco Occhi Blu.

I Duellanti più talentuosi, che riusciranno a conquistare le posizioni più alte della classifica, otterranno un Game Mat davvero speciale, con Anotherverse Solaria, la carta premio della nuova stagione YCS. Ciò che rende ancora più speciale questo tappetino è il background, in cui è rappresentato il Paese che ospita l’evento celebrativo, con i colori della bandiera francese in evidenza. Un oggetto da collezione davvero unico!

Infine, i Duellanti che parteciperanno agli Eventi Pubblici slegati dal Main Event, avranno la possibilità di vincere un esclusivo Wall Mat a tema 275th YCS. I Duellanti potranno ottenere questo tappetino solo durante l'evento 275th YCS di Lille. Il design di questo tappetino è ispirato alla carta Raigeki, che ha debuttato in Yu-Gi-Oh! GCC a settembre nella Tin 25° Anniversario: Specchi Duellanti.

275th YCS Lille si svolgerà dal 27 al 29 settembre al Lille Grand Palais a Lille, Francia. Per maggiori informazioni, visitate la pagina dedicata sul sito ufficiale KONAMI.Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età .