Microsoft presenta l' Ocean Plastic Mouse

L'Ocean Plastic Mouse è costituito in parte da plastiche riciclate recuperate dagli oceani



Dopo l’annuncio dello scorso 22 settembre, è da oggi disponibile sul mercato italianoOcean Plastic Mouse, il mouse Bluetooth, compatibile con Windows 11 Home/Pro e Windows 10/8, il cui guscio è costituito al 20% da plastiche riciclate recuperate dagli oceani, una svolta nella tecnologia dei materiali e un piccolo passo avanti nel viaggio verso la sostenibilità già intrapreso da Microsoft.

Nello specifico, Ocean Plastic Mouse è costituito in parte da rifiuti di plastica recuperati dalle acque che vengono poi puliti e trasformati in granuli di resina di plastica riciclabile. Questi granuli riciclati vengono mescolati durante il processo di sviluppo dei materiali che produrranno il guscio del mouse. In più, ilpackaging utilizzato per il nuovo Ocean Plastic Mouse è privo di plastica ed è stato realizzato con legno riciclabile e fibre naturali di canna da zucchero.

Prezzo e disponibilità

Ocean Plastic Mouse è disponibile al prezzo di 27,99 euro.

