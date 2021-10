Horizon Forbidden West - padroneggia nuove abilità

Horizon: Forbidden West - Standard Edition - PlayStation 5



Siamo felici di condividere con te inedite informazioni sulle nuove abilità che Aloy svilupperà nel corso della sua avventura nell’Ovest Proibito.

Dopo l'approfondimento sul processo creativo dietro il personaggio di Aloy pubblicato il 27 settembre, Guerilla torna a raccontare Horizon Forbidden West sulle pagine del PlayStatioin Blog, rivelando tutti gli elementi peculiari del sistema di movimento e di combattimento all’interno del gioco.

Il team di sviluppo, grazie alle parole di David McMullen, Lead Systems Designer di Guerrilla, svela interessanti novità sul processo di sviluppo, sul perché per il team ritiene così importante aumentare la libertà del giocatore nel corso dell’avventura. Ma non solo: sono presenti aneddoti - ad opera di Dennis Zopfi - Lead Combat Designer - su come lo studio ha ampliato le caratteristiche chiave del combat system di Horizon Forbidden West.

Nel nuovo post Blog, insomma, sono raccontati tutti gli aspetti legati alle skill di Aloy: dall'al sistema di movimento perfezionato, dallal nuovissimo sistema di planaggio con lo scudo olografico.

Puoi trovare l'articolo completo del blog a questo link: https://blog.playstation.com/ 2021/10/25/horizon-fo...

Link al video: https://thumbs.gfycat.com/FragrantNeglectedArgusfish-mobile.mp4

