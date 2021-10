Verso Inter-Juventus come arrivano le due squadre

La sfida tra la Juventus e l' Inter valida per la nona giornata della Serie A Tim, si giocherà domenica 24 ottobre alle venti e quarantacinque. La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn, potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti Nel pre gara. Alla fine del match verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola e inoltre si potrà votare il migliore in campo I protagonisti della sfida potrebbero essere Lautaro Martinez da una parte e Chiesa dall' altra, attenzione anche a Dzeko.

e a Morata.

Inzaghi in attacco si affiderà anche a Persico mentre Allegri, dovrebbe giocare con Kulusevski e McKennie al posto di Chiesa è Bentancur.

