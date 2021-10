The Dark Pictures Anthology: House of Ashes disponibile ora

The Dark Pictures: House of Ashes - Xbox Series X



E' disponibile da oggi la più recente esperienza horror nella serie di The Dark Pictures House of Ashes.

Iraq, 2003, all’ombra delle montagne Zagros, le Forze Speciali sono alla ricerca di armi di distruzione di massa quando vengono attaccate. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero.

Con tutte le comunicazioni interrotte, i nostri protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare. Segui le avventure dei cinque membri nel loro tentativo di organizzarsi con i nemici del mondo alla luce del sole per sopravvivere ai mostri del mondo sotterraneo.

Guarda il nuovo trailer di House of Ashes, in cui la familiare figura del Curatore saluterà il tuo ritorno nell’Anthology e condividerà alcune nuove scene del gioco, dandoti un piccolo assaggio dell’orrore, dell’oscurità e della morte che ti attenderanno.

Sarai obbligato a resistere a terribili scoperte e prendere decisioni difficili!





Altre News per: darkpicturesanthologyhouseashesdisponibile